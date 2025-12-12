Η πίεση των κυβερνητικών βουλευτών γίνεται ακόμα μεγαλύτερη αφού βλέπουν μαζί με τους κομμένους δρόμους να κόβονται και τα ποσοστά της Ν.Δ.

Σε απόλυτο αδιέξοδο βρίσκεται το μέτωπο κυβέρνησης- αγροτών. Με την επεισοδιακή κατάθεση του «Φραπέ» στην εξεταστική να εντείνει τη δυσφορία των εξοργισμένων αγροτών και την καχυποψία των πολιτών. Ακόμη και η μεγάλη επιτυχία της εκλογής Έλληνα στο τιμόνι του Eurogroup, του Κυριάκου Πιερρακάκη, δεν φαίνεται ικανή να ταρακουνήσει για πολύ την βελόνα από τα μπλόκα και τις συνέπειες του σκανδάλου στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Οι 86.000 απλήρωτοι ή κακοπληρωμένοι αγρότες οργίζονται ακόμη περισσότερο όταν βλέπουν τον Γ. Ξυλούρη – πρωταγωνιστή στο σκάνδαλο - να επικαλείται το δικαίωμα της «σιωπής». Όταν μάλιστα συνειδητοποιούν ότι η εγκληματική οργάνωση στον ΟΠΕΚΕΠΕ έπινε και έτρωγε παρανόμως από τις ευρωπαϊκές επιδοτήσεις στην υγειά των κορόιδων.. Δηλαδή των σημερινών διαδηλωτών.

Η κοινή γνώμη πάλι βλέποντας μάρτυρες όπως τον «Φραπέ» ή την «γαλάζια» Σεμερτζίδου με τον σύντροφό της Μαγειρία να δικαιολογούν άλλος την Ferrari άλλος την Porche και άλλοι την τύχη - βουνό που είχαν κερδίζοντας εκατομμύρια σε τυχερά παιχνίδια -παράλληλα με τα εκατομμύρια που εισέπρατταν από τις επιδοτήσεις- μάλλον υποψιάζονται ότι κάτι σάπιο υπάρχει στο Βασίλειο της Δανιμαρκίας παρά ότι έτυχε κάποιος κάπου κάποτε να εξαπατήσει τον ΟΠΕΚΕΠΕ...

Αντί υποβάθμιση... αναβάθμιση του σκανδάλου

Υπό αυτήν την έννοια μάλλον πέφτει στο κενό η προσπάθεια της κυβέρνησης να υποβαθμίσει το σκάνδαλο και να το περιορίσει σε μία ανεξέλεγκτη παρέα επιτηδείων που δρούσαν κάτω από τη μύτη ολόκληρου του Οργανισμού και της εποπτεύουσας κυβέρνησης που κατά τ άλλα έκλεινε τα μάτια στην τεχνική λύση μόνο και μόνο για να μην χάσουν οι τίμιοι αγρότες τα κοινοτικά χρήματα.

Και ως εκ τούτου πέφτει στο κενό και η προσπάθεια να υποβαθμιστούν και οι αγροτικές κινητοποιήσεις με το επιχείρημα ότι θα πρέπει να κάνουν υπομονή -αν και απλήρωτοι- μέχρι να καθαρίσει το απόστημα στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Γκρίνια για τους χειρισμούς

Γεγονός είναι ότι οι περισσότεροι κυβερνητικοί βουλευτές μοιάζουν περισσότερο αποκαρδιωμένοι από τους χειρισμούς της κυβέρνησης αφού δεν βλέπουν να υπάρχει σοβαρό σχέδιο εκτόνωσης της κρίσης.

Για τον απλούστατο λόγο ότι ο κύριος λόγος που έχει βγάλει τους αγρότες στους δρόμους είναι ότι δεν έχουν πάρει τα λεφτά που δικαιούνται. Βάζοντας μεγάλο αστερίσκο στην υπόσχεση της κυβέρνησης να έχει αποπληρώσει μέχρι το τέλος του μήνα. «Η πολιτική διαχείριση έπρεπε να έχει γίνει από καιρό. Υποβάθμισαν την οργή των αγροτών και δεν έκαναν σωστή διαχείριση. Τώρα που βγήκαν έξω άντε να τους μαζέψεις. Πολύ περισσότερο που δεν πρόκειται να προλάβουμε να κάνουμε διασταυρωτικούς ελέγχους σε 44.000 ΑΦΜ σε δέκα και είκοσι μέρες. Και αν ακόμη προλάβουμε είναι βέβαιο ότι με αυτό το μπάχαλο οι περισσότεροι κινδυνεύουν να κοπούν ακόμη για μία απόκλιση 500 μέτρων» λένε.

Τι πιστεύουν ότι θα έπρεπε ή πρέπει να γίνει; «Να πούμε στους Ευρωπαίους ότι δεν μπορούμε να κάνουμε χειρουργικού τύπου πληρωμές. Πρώτα να πληρώσουμε και μετά με άνεση χρόνου να γίνει η εκκαθάριση και όποιος φταίει να επιστρέψει την επιδότηση. Τώρα θα μείνουμε με 5.000 τρακτέρ και 15.000 αγρότες στους δρόμους σε όλη την χώρα χωρίς καμία προοπτική απεμπλοκής» ισχυρίζονται.

Πίεση από τις εκλογικές απώλειες

Η πίεση των κυβερνητικών βουλευτών γίνεται ακόμα μεγαλύτερη αφού βλέπουν μαζί με τους κομμένους δρόμους να κόβονται και τα ποσοστά της Ν.Δ.

«Το πολιτικό κόστος το έχουμε, ήδη, επωμιστεί. Έχουμε χάσει τους αγρότες από ψηφοφόρους. Τώρα αν θέλουν να συνεχίσουν στην ίδια τακτική και να φθάσουμε στο 25% εμείς θα κοιτάξουμε από εδώ και πέρα μόνο την προοπτική επανεκλογής μας» έλεγαν.

Διάλογος για τον διάλογο

Η πρώτη χθεσινή δειλή επαφή των αγροτών της Κρήτης με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κ. Χατζηδάκη και τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης μπορεί να αποτελεί για την κυβέρνηση μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για να πιάσει την άκρη του νήματος για έναν οργανωμένο διάλογο -πιθανότατα την άλλη εβδομάδα- αλλά δεν λύνει το πρόβλημα.

«Ότι επιπλέον και να τους δώσουμε τώρα δεν πρόκειται να φύγουν από τα μπλόκα. Είναι τόσο εξοργισμένοι που δεν υπάρχει ελπίδα απεμπλοκής» σχολίαζε κυβερνητικό στέλεχος εξηγώντας ότι το ρεύμα και το πετρέλαιο είναι το κερασάκι στην τούρτα. «Η πραγματική «τούρτα» είναι η εμπλοκή με τις πληρωμές της βασικής χρηματοδότησης και αυτό δύσκολα λύνεται.

Πόσο μάλλον που η κυβέρνηση στο παρασκήνιο παραδέχεται ότι δεν υπάρχει μία στο ταμείο...