Οι πληρωμές αφορούν διαφορετικές κοινωνικές ομάδες και περιλαμβάνουν εφάπαξ παροχές, επιδόματα ανεργίας, άδειες μητρότητας, προγράμματα εργασίας, καθώς και ενισχύσεις του στεγαστικού προγράμματος «Σπίτι μου».

Η εβδομάδα σηματοδοτεί την έναρξη μιας σειράς πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ, οι οποίες θα ολοκληρωθούν έως τις 12 Δεκεμβρίου. Στο διάστημα αυτό, προβλέπεται να διοχετευθούν στην αγορά περισσότερα από 62 εκατομμύρια ευρώ, ενισχύοντας οικονομικά πάνω από 53.000 δικαιούχους.

Ο e-ΕΦΚΑ έχει προγραμματίσει την αποδέσμευση περίπου 20,5 εκατ. ευρώ, τα οποία αφορούν 900 δικαιούχους εφάπαξ παροχών. Οι καταθέσεις δεν θα γίνουν ταυτόχρονα, αλλά θα πραγματοποιούνται σταδιακά κατά τη διάρκεια του πενθημέρου.

Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης προχωρά σε multiple παράλληλες πληρωμές, καλύπτοντας διαφορετικές παροχές και επιδόματα:

Περισσότεροι από 31.000 άνεργοι θα λάβουν συνολικά 20 εκατ. ευρώ, στο πλαίσιο τακτικών επιδομάτων και κοινωνικών ενισχύσεων.

Περίπου 1.500 μητέρες ενισχύονται με σχεδόν 1 εκατ. ευρώ, καλύπτοντας οικονομικά ένα μέρος της άδειάς τους.

Σημαντικό ποσό –περισσότερα από 21 εκατ. ευρώ– προορίζεται για 20.000 συμμετέχοντες σε δράσεις απασχόλησης και επαγγελματικής επανένταξης.

Στο πλαίσιο του στεγαστικού προγράμματος, καταβάλλονται περίπου 80.000 ευρώ σε έναν δικαιούχο.

Μέχρι την Τετάρτη οι αποζημιώσεις ΕΛΓΑ 120 εκατ. ευρώ ακόμα και χωρίς να έχουν καταβληθεί εισφορές

Έντονη κινητικότητα εντοπίζεται τις τελευταίες μέρες στα γραφεία του ΕΛΓΑ, με τον Οργανισμό να διαθέτει πλέον την απαιτούμενη ρευστότητα προς εκπλήρωση των υποχρεώσεών του έναντι των πληττόμενων παραγωγών και να προγραμματίζει την προκαταβολή των 120 εκατ. ευρώ για την ζημιά από τους εαρινούς παγετούς (Μάρτιος, Απρίλιος 2025) για την επόμενη Τρίτη ή Τετάρτη. Πιθανότερη ημερομηνία πληρωμής δείχνει να είναι η Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου.

Στις 17 Δεκεμβρίου θα καταβληθούν από τον ΕΛΓΑ ποσά 121 έως 125 εκατ. ευρώ σε προκαταβολές αποζημιώσεων, σύμφωνα με τον Πρόεδρο του Οργανισμού, Ανδρέα Λυκουρέντζο.

Οι προκαταβολές θα δοθούν στο 75% επί των πορισμάτων, χωρίς υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικής εισφοράς για το 2025, εξασφαλίζοντας άμεση ρευστότητα στους παραγωγούς

Επιπλέον με τροπολογία ΥπΑΑΤ:

Ρυθμίζονται οι παλαιές οφειλές του ΕΛΓΑ, οι οποίες μεταφέρονται έως 31/12/2026, ώστε 68.000 παραγωγοί να μη χάσουν τη φορολογική τους ενημερότητα.

Η καταβολή της ασφαλιστικής εισφοράς παρατείνεται από 31/3/2026 σε 30/6/2026, δίνοντας σημαντική διευκόλυνση στους αγρότες.

Οι προκαταβολές θα καλύψουν ζημιές από παγετό, χαλάζι ή άλλες καταστροφές του έτους 2025.

«Κλείδωσε» η μόνιμη προπληρωμή επιδομάτων ΟΠΕΚΑ κάθε Πάσχα και Χριστούγεννα

Με νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας που ψηφίστηκε στις 9/12/2025, δίνεται πλέον η δυνατότητα τα επιδόματα, οι παροχές και οι οικονομικές ενισχύσεις που καταβάλλονται από τον ΟΠΕΚΑ να πληρώνονται νωρίτερα από το συνηθισμένο, κατά τις εορταστικές περιόδους των Χριστουγέννων και του Πάσχα.

«Για πολλές οικογένειες, τα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ δεν είναι απλά ένα βοήθημα στο τέλος του μήνα. Είναι τα ψώνια των γιορτών, οι λογαριασμοί, τα βασικά έξοδα του σπιτιού. Με τη νέα ρύθμιση, τα επιδόματα μπορούν πλέον να φτάνουν όταν οι ανάγκες κορυφώνονται– όχι όταν οι γιορτές έχουν περάσει. Αυτός είναι ο ρόλος της κοινωνικής πολιτικής: να στηρίζει εγκαίρως τους πιο ευάλωτους, με τρόπο οργανωμένο, προβλέψιμο και δίκαιο», δήλωσε η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου.

Η νέα δυνατότητα αφορά όλες τις παροχές της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4520/2018, όπως: Επίδομα στέγασης/ενοικίου, Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, προνοιακά επιδόματα αναπηρίας, επίδομα γέννησης, επίδομα παιδιού, οικογενειακά επιδόματα και τις υπόλοιπες οικονομικές ενισχύσεις και τακτικές παροχές που καταβάλλονται μέσω ΟΠΕΚΑ.

Με ειδική μεταβατική πρόβλεψη, η ρύθμιση εφαρμόζεται ήδη από τον Δεκέμβριο του 2025, επιτρέποντας η καταβολή των επιδομάτων του μήνα να πραγματοποιηθεί έως και δέκα ημέρες πριν από την τελευταία εργάσιμη ημέρα. Από το 2026 και εφεξής, η ίδια δυνατότητα θα ισχύει μόνιμα για τις εορταστικές περιόδους Χριστουγέννων και Πάσχα.

Η ρύθμιση τροποποιεί το άρθρο 4 του ν. 4520/2018 και προβλέπει ότι, κατ’ εξαίρεση, τα επιδόματα που μέχρι σήμερα καταβάλλονταν υποχρεωτικά την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα, μπορούν, με απόφαση της Υπουργού Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, να πληρώνονται έως και δέκα ημέρες νωρίτερα στις γιορτές.

Διευκρινίζεται ότι δεν μεταβάλλονται τα κριτήρια ή τα ποσά των επιδομάτων. Αλλάζει όμως ο χρόνος καταβολής τους, ώστε η ενίσχυση να φτάνει έγκαιρα κατά τις περιόδους των γιορτών που τα νοικοκυριά αντιμετωπίζουν αυξημένες ανάγκες.