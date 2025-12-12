Δεν υποχωρούν από τις θέσεις τους οι αγρότες οι οποίοι είναι αποφασισμένοι να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους.

Οι αγρότες συνεχίζουν αμετακίνητοι τις κινητοποιήσεις τους, διατηρώντας τα μπλόκα σε όλη τη χώρα και εντείνοντας την πίεση προκειμένου να ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους.

Παραμένοντας στα σημεία αποκλεισμού, έχουν κλείσει βασικούς οδικούς άξονες, ενώ σήμερα τα βλέμματα στρέφονται στη Θεσσαλονίκη, όπου προγραμματίζεται μεγάλο συλλαλητήριο στο λιμάνι. Στόχος τους είναι να το αποκλείσουν για ορισμένο χρόνο με τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα.

Η κινητοποίηση στη Θεσσαλονίκη θα συγκροτηθεί από τρία σημεία συγκέντρωσης: Μάλγαρα, Δερβένι και Πράσινα Φανάρια. Το πρώτο ραντεβού δίνεται στα Μάλγαρα, όπου θα φτάσουν αγρότες από Θεσσαλία, Δυτική Μακεδονία και άλλα μπλόκα. Το κομβόι, με περίπου 20 τρακτέρ στην κεφαλή, αναμένεται να ξεκινήσει προς το λιμάνι γύρω στις 11:00 και να βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη περίπου στις 12:00.

Παρότι οι δράσεις τους βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, πολλά θα κριθούν στην πανελλαδική σύσκεψη του Σαββάτου στη Νίκαια, όπου εκπρόσωποι από 35–40 μπλόκα θα καθορίσουν τα επόμενα βήματά τους.

Στη Θεσπρωτία, αγροτοκτηνοτρόφοι επιχείρησαν συμβολικό αποκλεισμό του λιμανιού της Ηγουμενίτσας, όμως η ισχυρή αστυνομική παρουσία δεν τους επέτρεψε την πρόσβαση, με αποτέλεσμα να στραφούν σε μερικό αποκλεισμό της Εγνατίας οδού.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Το απόγευμα της Πέμπτης (11.12.2025) στα Πράσινα Φανάρια παραγωγοί και πωλητές λαϊκών αγορών μοίρασαν περίπου έναν τόνο τροφίμων σε διερχόμενους οδηγούς και επιβάτες.

Στην κεντρική Εύβοια, οι αγρότες συνέχισαν τις δράσεις τους κλείνοντας δύο φορές μέσα στην ίδια ημέρα τη νέα γέφυρα της Χαλκίδας — μία ώρα το πρωί και ξανά από τις 19:00 έως τις 20:30. Το μπλόκο ενισχύεται συνεχώς από αγρότες της βόρειας Εύβοιας, που δηλώνουν πως θα παραμείνουν για όσο χρειαστεί.

Παράλληλα, ο μεθοριακός σταθμός του Προμαχώνα εξακολουθεί να είναι κλειστός, με εκατοντάδες φορτηγά να σχηματίζουν μεγάλες ουρές και στις δύο πλευρές των συνόρων. Για σήμερα έχει εξαγγελθεί εξάωρος αποκλεισμός.

Την ίδια στιγμή, χωρίς κάποια συμφωνία ολοκληρώθηκε χθες η συνάντηση των αγροτοκτηνοτρόφων της Κρήτης με τον Αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κώστα Χατζηδάκη και τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Τσιάρα. Η συζήτηση θα συνεχιστεί σήμερα στις 10:00, με την ελπίδα εξεύρεσης λύσης. Οι επόμενες κινήσεις των αγροτοκτηνοτρόφων των Χανίων θα καθοριστούν μετά το τέλος της νέας συνάντησης.