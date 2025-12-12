Οι εργαζόμενοι ζητούν αύξηση των συντάξεων και των μισθών, να σταματήσει η συνεχής αλλαγή της συντάξιμης ηλικίας, να υιοθετηθεί μια δίκαιη, σταδιακή φορολογική μεταρρύθμιση.

Τα μέλη του μεγαλύτερου ιταλικού συνδικάτου, του κεντροαριστερού Cgil, κατεβαίνoυν σήμερα σε γενική απεργία κατά του σχεδίου κρατικού προϋπολογισμού της κυβέρνησης της Τζόρτζια Μελόνι. H απεργιακή κινητοποίηση αφορά τον σιδηροδρομικό τομέα, τα αστικά μέσα μαζικής μεταφοράς, τα νοσοκομεία, τα σχολεία, τους ιδιωτικούς υπαλλήλους και τον ευρύτερο τομέα της δημόσιας διοίκησης. Η απεργία έρχεται δύο εβδομάδες μετά από μία ανάλογη κινητοποίηση δύο άλλων συνδικάτων.

«Με αυτήν τη γενική απεργία, ζητάμε την αύξηση των συντάξεων και των μισθών, να σταματήσει η συνεχής αλλαγή της συντάξιμης ηλικίας, να υιοθετηθεί μια δίκαιη, σταδιακή φορολογική μεταρρύθμιση», υπογραμμίζει, μεταξύ των άλλων, το συνδικάτο.

Η 21ωρη απεργία πρόκειται επηρεάζει τις σιδηροδρομικές υπηρεσίες από τα μεσάνυχτα της Πέμπτης 11 Δεκεμβρίου έως τις 21:00 την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με την ιστοσελίδα του υπουργείου Μεταφορών στην Ιταλία. Ακυρώσεις και καθυστερήσεις αναμένονται τόσο για τα τρένα μεγάλων αποστάσεων Frecce και Intercity όσο και για τα περιφερειακά.

Ο κύριος πάροχος δημόσιων συγκοινωνιών της Ρώμης, ATAC, δεν θα συμμετάσχει στην απεργία, ωστόσο τα δρομολόγια των λεωφορείων της Cortal ενδέχεται να επηρεαστούν από τις 08:30 έως τις 17:00 και από τις 20:00 έως το τέλος της υπηρεσίας. Δεν θα επηρεαστούν τα αεροπορικά ταξίδια.

Κατά τη διάρκεια της ημέρας έχουν προγραμματισθεί πορείες στις μεγαλύτερες πόλεις της χώρας: από την Ρώμη μέχρι την Φλωρεντία, από το Μιλάνο μέχρι και το Μπάρι της Απουλίας. «Η κινητοποίηση αυτή δεν έχει πολιτικό χαρακτήρα, οφείλεται στο ότι οι συνθήκες της καθημερινής ζωής των πολιτών έχουν χειροτερέψει και θεωρώ ότι η συμμετοχή θα είναι μεγάλη», δήλωσε ο γραμματέας του Cgil, Μαουρίτσιο Λαντίνι.

Μεταξύ των αιτημάτων είναι: ανανέωση όλων των εθνικών συμβάσεων εργασίας, μεγαλύτερες επενδύσεις στην υγειονομική περίθαλψη, την εκπαίδευση, τις τοπικές αρχές, τη μακροχρόνια φροντίδα και τα δικαιώματα στέγασης, καθώς και μέτρα για την αντιμετώπιση της ανασφάλειας στην εργασία και της ασφάλειας στον χώρο εργασίας.

Με πληροφορίες από wantedinrome.com