Η ρωσική Κεντρική Τράπεζα προειδοποίησε ότι επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να χρησιμοποιήσει όλους τους διαθέσιμους μηχανισμούς για να προστατεύσει τα συμφέροντά της.

Η κεντρική τράπεζα της Ρωσίας ανακοίνωσε σήμερα ότι καταθέτει αγωγή σε δικαστήριο της Μόσχας κατά του αποθετηρίου τίτλων Euroclear, που έχει την έδρα του στις Βρυξέλλες, κατηγορώντας το για ενέργειες που της προκαλούν βλάβη, καθώς πλήττουν την ικανότητά της να διαθέτει τα κεφάλαια και τα χρεόγραφά της.

Το Euroclear δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα να σχολιάσει.

Σε χωριστή ανακοίνωσή της, η ρωσική κεντρική τράπεζα δήλωσε επίσης σήμερα ότι οι δημοσιοποιημένες προτάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης να χρησιμοποιήσει ρωσικά κρατικά περιουσιακά στοιχεία είναι παράνομες και προειδοποίησε ότι επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να χρησιμοποιήσει όλους τους διαθέσιμους μηχανισμούς για να προστατεύσει τα συμφέροντά της.

«Μηχανισμοί άμεσης ή έμμεσης χρήσης των περιουσιακών στοιχείων της Τράπεζας της Ρωσίας, καθώς και οποιαδήποτε άλλη μορφή μη εγκεκριμένης χρήσης των περιουσιακών στοιχείων της Τράπεζας της Ρωσίας, είναι παράνομοι και αντίθετοι στο διεθνές δίκαιο, καθώς παραβιάζουν, μεταξύ άλλων, τις αρχές της ασυλίας των κρατικών περιουσιακών στοιχείων», ανακοίνωσε η κεντρική τράπεζα.

Η τράπεζα αναφερόταν σε δελτίο Τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που δημοσιοποιήθηκε στις 3 Δεκεμβρίου και περιλαμβάνει δύο λύσεις για την υποστήριξη των χρηματοοικονομικών αναγκών της Ουκρανίας το 2026 και το 2027.

Στη μία από τις λύσεις αυτές, η Επιτροπή της ΕΕ θα μπορεί να δανειστεί υπόλοιπα ταμείου από χρηματοοικονομικούς θεσμούς της ΕΕ που διακρατούν παγωμένα περιουσιακά στοιχεία της ρωσικής κεντρικής τράπεζας για να εκδώσει ένα δάνειο επανορθώσεων για την Ουκρανία.

Ρώσοι αξιωματούχοι έχουν επανειλημμένα δηλώσει ότι μια τέτοια ενέργεια θα αντιμετωπιζόταν με «τη σκληρότερη αντίδραση».

Η κεντρική τράπεζα δήλωσε ότι η εφαρμογή τέτοιων σχεδίων θα αμφισβητηθεί ενώπιον «εθνικών δικαστηρίων, δικαστικών αρχών ξένων κρατών και διεθνών οργανισμών, διαιτητικών δικαστηρίων και άλλων διεθνών δικαστικών οργάνων, ενώ θα ακολουθήσει η επιβολή των δικαστικών αποφάσεων στις επικράτειες των κρατών μελών του ΟΗΕ».

Διαμαρτύρεται και ο Ορμπάν

Η Ουγγαρία διαμαρτύρεται κατά της «παράνομης» -όπως την χαρακτήρισε-κίνησης, που σχεδιάζουν οι κυβερνήσεις της ΕΕ για πάγωμα επ' αόριστον ρωσικών περιουσιακών στοιχείων με τη μέθοδο της ψηφοφορίας με ενισχυμένη πλειοψηφία, έγραψε σήμερα ο πρωθυπουργός Βίκτορ Ορμπάν στη σελίδα του στο Facebook.

«Οι Βρυξέλλες θα διαβούν σήμερα τον Ρουβίκωνα με την έναρξη της διαδικασίας γραπτής ψηφοφορίας, η οποία θα προκαλέσει ανεπανόρθωτη ζημιά στην ΕΕ. Η Ουγγαρία διαμαρτύρεται κατά της απόφασης και θα κάνει ό,τι μπορεί για να επαναφέρει μια νόμιμη κατάσταση».

Μια συμφωνία για το πάγωμα των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων επ' αόριστον θα απομάκρυνε τους κινδύνους για το σχέδιο να χρησιμοποιηθούν αυτά για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας, καθώς οι φίλα προσκείμενες στη Μόσχα Ουγγαρία και Σλοβακία δεν θα είχαν πλέον τη δυνατότητα να ασκούν κάθε έξι μήνες βέτο στην παράταση του παγώματος, όπως συμβαίνει σήμερα.

