Όταν είστε άρρωστοι, η σωστή διατροφή μπορεί να αποτελέσει σημαντικό «σύμμαχο» στην ανάρρωση.

Καθώς βρισκόμαστε ήδη στον χειμώνα και οι ιώσεις αρχίζουν να «θερίζουν», πολλοί αναζητούν τρόπους για να ενισχύσουν το ανοσοποιητικό τους και να αποφύγουν το κρυολόγημα και τη γρίπη. Η ενυδάτωση, τα εσπεριδοειδή και τα φρέσκα λαχανικά αποτελούν βασικά «όπλα» στη θωράκιση του οργανισμού — όμως τι συμβαίνει όταν τελικά αρρωστήσουμε; Μπορεί συγκεκριμένες τροφές να κάνουν τα συμπτώματα χειρότερα;

Ιατρικοί ειδικοί, μιλώντας στο Fox News Digital, εξηγούν ποιες αγαπημένες καθημερινές επιλογές μπορεί να καθυστερήσουν την ανάρρωση, αλλά και ποιες τροφές βοηθούν το σώμα να επανέλθει πιο γρήγορα.

Πικάντικα φαγητά: Προσωρινή ανακούφιση, μακροπρόθεσμη ενόχληση

Παρότι πολλοί στρέφονται στα πικάντικα πιάτα όταν η γεύση τους έχει εξασθενήσει, οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η απόφαση αυτή δεν είναι πάντα η καλύτερη.

Ο Δρ. Michael Ednie εξηγεί ότι η καψαϊκίνη μπορεί να προσφέρει πρόσκαιρη αποσυμφόρηση, ωστόσο συχνά επιδεινώνει τον πονόλαιμο, τον βήχα και τα γαστρεντερικά συμπτώματα. Παρόμοια άποψη εκφράζει και ο γαστρεντερολόγος Will Bulsiewicz, ο οποίος τονίζει πως τα πικάντικα λειτουργούν σαν «δίκοπο μαχαίρι»: ανοίγουν τις ρινικές διόδους αλλά ερεθίζουν τον λαιμό και επιβαρύνουν την πέψη.

Αλκοόλ: Ο πιο ύπουλος εχθρός της ανάρρωσης

Αν και ένα ποτό μπορεί να φαίνεται χαλαρωτικό, το αλκοόλ υπονομεύει σημαντικά την ανοσολογική άμυνα. Οι γιατροί εξηγούν ότι αποδυναμώνει την επικοινωνία των ανοσοκυττάρων, βλάπτει τον εντερικό φραγμό και προκαλεί αφυδάτωση — τρεις παράγοντες που μπορούν να επιδεινώσουν σημαντικά μια ίωση.

«Το αλκοόλ είναι τριπλή απειλή», δηλώνει ο Bulsiewicz, τονίζοντας ότι ακόμη και ένα ποτήρι αλκοόλ μπορεί να διαταράξει τον ύπνο, ο οποίος είναι κρίσιμος κατά την ανάρρωση.

Τηγανητά και λιπαρά τρόφιμα: Επιβάρυνση για το ήδη καταπονημένο πεπτικό

Πατατάκια, τηγανητές πατάτες και άλλες «λιχουδιές παρηγοριάς» μπορεί να μοιάζουν δελεαστικές, όμως οι γιατροί συνιστούν να τα αποφεύγουμε όταν είμαστε άρρωστοι.

Σύμφωνα με τον Ednie, τα λιπαρά τρόφιμα καθυστερούν την πέψη, αυξάνουν τη φλεγμονή στο έντερο και προκαλούν φούσκωμα, πόνο και διάρροια — συμπτώματα που δυσκολεύουν ακόμη περισσότερο την κατάσταση.

«Ελαφρύτερες και πιο εύπεπτες τροφές είναι η καλύτερη επιλογή», συμφωνεί και ο Bulsiewicz.

Ζαχαρούχα ποτά: Ο γλυκός… σαμποτέρ του ανοσοποιητικού

Αναψυκτικά και ποτά με υψηλή περιεκτικότητα σε ζάχαρη όχι μόνο δεν βοηθούν στην ανάρρωση, αλλά την καθυστερούν. Προκαλούν αφυδάτωση, αυξάνουν τη φλεγμονή και αποδυναμώνουν την ανοσολογική απόκριση — το ακριβώς αντίθετο από αυτό που χρειάζεται το σώμα.

Μόνη εξαίρεση αποτελούν τα ποτά που περιέχουν ηλεκτρολύτες, όπως κάποια αθλητικά ποτά, τα οποία μπορούν να βοηθήσουν στην επανυδάτωση.

Τι να προτιμήσετε όταν είστε άρρωστοι

Για πιο ομαλή και γρήγορη ανάρρωση, οι ειδικοί προτείνουν τροφές που είναι θρεπτικές, ήπιες και εύκολες στην πέψη. Η ειδικός ευεξίας Τζέσικα Μακ συστήνει:

Ζεστούς ζωμούς

Αφεψήματα βοτάνων

Νερό καρύδας ή αραιωμένους φυσικούς χυμούς

Βρώμη, ρύζι και απλά δημητριακά

Μπανάνες, μούρα και μηλόσουπα

Εσπεριδοειδή

Φυλλώδη λαχανικά

Άπαχες φυτικές πρωτεΐνες όπως φακές και τόφου

«Η επιλογή απλών, θρεπτικών και ενυδατικών τροφών υποστηρίζει τη φυσική διαδικασία επούλωσης και μπορεί να μειώσει τη διάρκεια της ασθένειας», σημειώνει.