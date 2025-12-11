Τι πρέπει να κάνουν όσοι καταναλωτές έχουν αγοράσει το προϊόν που ανακαλούν τα IKEA, το πρόβλημα που εντοπίστηκε.

Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας ενημερώνει τους καταναλωτές ότι η IKEA εκτελεί πρόγραμμα εθελοντικής ανάκλησης ασφάλειας της πρέσας σκόρδου IKEA 365+VÄRDEFULL

μαύρου χρώματος.

Αυτή είναι η πρέσα σκόρδου που ανακαλούν τα καταστήματα ΙΚΕΑ

Η συγκεκριμένη ανάκληση ασφαλείας περιλαμβάνει 3266 τεμάχια πρέσας σκόρδου IKEA 365+VÄRDEFULL μαύρου χρώματος και αφορά σε προϊόντα με κωδικούς 201.521.58,

305.781.89 και 601.636.02 και ημερομηνίες από 2411 (EEWW) έως 2522 (EEWW). Σύμφωνα με την παραγωγό εταιρεία, λόγω μιας κατασκευαστικής αστοχίας υλικού, υπάρχει πιθανότητα μικρά

μεταλλικά κομμάτια να αποκολλώνται κατά τη χρήση και μπορεί να εισχωρήσουν στο φαγητό. Τα επηρεαζόμενα προϊόντα μπορούν να αναγνωριστούν από το λογότυπο της ΙΚΕΑ που είναι

χαραγμένο στην πάνω λαβή της πρέσας.

Τι πρέπει να κάνουν οι καταναλωτές για να αποζημιωθούν

Ως εκ τούτου, και καθώς η εταιρεία HOUSEMARKET AE (ΙΚΕΑ Ελλάδας), θέτει ως προτεραιότητα την ασφάλεια των πελατών της, κρίνεται σκόπιμη και απαραίτητη, η διαδικασία προληπτικής

ανάκλησης όσων τεμαχίων διατέθηκαν στην αγορά. Κατόπιν αυτού, παρακαλούνται οι καταναλωτές που έχουν προμηθευτεί το συγκεκριμένο προϊόν, όπως άμεσα σταματήσουν να το χρησιμοποιούν

και να το επιστρέψουν στο πλησιέστερο κατάστημα ΙΚΕΑ της περιοχής τους προκειμένου να γίνει αντικατάσταση με αντίστοιχο προϊόν ή/και επιστροφή χρημάτων. Για την επιστροφή δεν απαιτείται

επίδειξη της απόδειξης αγοράς. Επιπλέον, η ΙΚΕΑ προτρέπει τους καταναλωτές να ενημερώσουν και άλλους για αυτή την ανάκληση, ειδικά αν γνωρίζουν ότι το προϊόν έχει δοθεί, δανειστεί ή

μεταπωληθεί σε κάποιον άλλο. Σε περίπτωση που κάποιος καταναλωτής δεν είναι βέβαιος αν το προϊόν IKEA 365+ VÄRDEFULL πρέσα σκόρδου που διαθέτει είναι το επηρεαζόμενο, μπορεί να το

επιστρέψει σε οποιοδήποτε κατάστημα ΙΚΕΑ.

Για περισσότερες πληροφορίες ή/και διευκρινίσεις, οι κάτοχοι παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν με το τηλεφωνικό κέντρο εξυπηρέτησης πελατών ΙΚΕΑ 800 11 14000 (για κλήσεις από σταθερό με

χρέωση σύμφωνα με τη τιμολογιακή πολιτική του τηλεπικοινωνιακού παρόχου) 216 8083400 (για κλήσεις από κινητό ή/και διεθνείς κλήσεις με χρέωση σύμφωνα με τη τιμολογιακή πολιτική του

τηλεπικοινωνιακού παρόχου)