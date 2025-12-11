«Θα θεωρήσω θετικό και για την Ελλάδα αν εκλεγεί ο Κυρ. Πιερρακάκης Πρόεδρος του Eurogroup».

Εναν απρόσμενο υποστηρικτή βρήκε στο πρόσωπο του Δημήτρη Παπαδημούλη ο Κυριάκος Πιερρακάκης, ο οποίος διεκδικεί την προεδρία του Eurogroup, απέναντι στον Βέλγο Βίνσεντ Βαν Πέτεγκεμ, σε μυστική ψηφοφορία που θα γίνει το απόγευμα.

Σε ανάρτησή του ο Δ. Παπαδημούλης αρχικά επισημαίνει ότι η δική του παρουσία σε ευρωπαϊκούς θεσμούς αντιμετωπίστηκε εχθρικά από τη Νέα Δημοκρατία και τονίζει πως «Δεν συμμερίζομαι αυτή την προσέγγιση».

«Παρότι είμαι σταθερός και έντονος πολιτικός αντίπαλος της ΝΔ και διαφωνώ οριζοντίως και καθέτως και με την οικονομική κυβερνητική πολιτική, θα θεωρήσω θετικό και για την Ελλάδα αν εκλεγεί ο Κυρ. Πιερρακάκης, αντί για τον Βέλγο ομοϊδεάτη του, Πρόεδρος του Eurogroup», υπογραμμίζει.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Δ. Παπαδημούλη:

Σήμερα το απόγευμα γίνεται η εκλογή του νέου Προέδρου του Eurogroup, ενός άτυπου αλλά ισχυρού οργάνου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Eurogroup είναι πασίγνωστο στον ελληνικό λαό από την οδυνηρή περίοδο της χρεοκοπίας της Ελλάδας και των 3 μνημονίων που ακολούθησαν. Σφραγίστηκε για χρόνια από την, πολύ επώδυνη για τον λαό μας, κυριαρχία των ακραία νεοφιλελεύθερων απόψεων Σόιμπλε.

Γνωρίζω καλά την λειτουργία των ευρωπαϊκών θεσμών. Γιατί έχω διατελέσει, προτεινόμενος ομόφωνα από την Ευρωαριστερά, για δέκα συνεχή χρόνια εκλεγμένος Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Εκλέχτηκα σε 4 διαδοχικές εκλογές (2014-2024) με μεγάλες και αυξανόμενες πλειοψηφίες, που έφθασαν και στο 75%.

Η ηγεσία της ΝΔ, και ως αντιπολίτευση και ακόμη περισσότερο ως Κυβέρνηση, αντιμετώπισε μόνιμα αρνητικά, έως και εχθρικά αυτήν την θετική διάκριση, που ήταν εξ αντικειμένου θετική και για την Ελλάδα. Γιατί απλά ήμουν για αυτήν, ως Ευρωβουλευτής της Αριστερας και μάλιστα Συριζαιος, ένας πολιτικός αντίπαλος.

Όσο αυξανόταν η αποδοχή και το κύρος μου μέσα στην Ευρωβουλή, τόσο δυνάμωνε και ο πόλεμος που δεχόμουν από την εγχώρια Δεξιά και Ακροδεξιά. Δέχονταν επιθέσεις ακόμη και όσοι Ευρωβουλευτές της ΝΔ με ψήφιζαν.

Δεν συμμερίζομαι αυτή την προσέγγιση. Παρότι είμαι σταθερός και έντονος πολιτικός αντίπαλος της ΝΔ και διαφωνώ οριζοντίως και καθέτως και με την οικονομική κυβερνητική πολιτική, θα θεωρήσω θετικό και για την Ελλάδα αν εκλεγεί ο Κυρ. Πιερρακάκης, αντί για τον Βέλγο ομοϊδεάτη του, Πρόεδρος του Eurogroup.

