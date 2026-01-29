Ο Πρόεδρος του Eurogroup θα έχει συνάντηση εργασίας στην έδρα της ΕΚΤ με την Πρόεδρο της Τράπεζας, Christine Lagarde.

Στη Φρανκφούρτη μεταβαίνει σήμερα ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, για κύκλο επαφών με την ηγεσία της Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και της Deutsche Bundesbank, καθώς και με κορυφαίους εκπροσώπους των ευρωπαϊκών χρηματαγορών.

Ο Πρόεδρος του Eurogroup θα έχει συνάντηση εργασίας στην έδρα της ΕΚΤ με την Πρόεδρο της Τράπεζας, Christine Lagarde. Στο επίκεντρο των συνομιλιών θα βρεθούν ζητήματα νομισματικής πολιτικής, θέματα που αφορούν την ψηφιακή οικονομία και το ψηφιακό ευρώ, η Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων, η κατάσταση της ευρωπαϊκής και της διεθνούς οικονομίας, καθώς και ο διεθνής ρόλος του ενιαίου νομίσματος.

Στη συνέχεια, ο κ. Πιερρακάκης θα παρακαθήσει σε γεύμα εργασίας με τον Πρόεδρο της Ομοσπονδιακής Τράπεζας της Γερμανίας, Joachim Nagel, με αντικείμενο την οικονομική και νομισματική κατάσταση στη Γερμανία και την Ευρωζώνη, καθώς και ζητήματα ευρωπαϊκής οικονομικής διακυβέρνησης.

Κατά την παραμονή του στη Φρανκφούρτη, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup θα έχει, τέλος, συνάντηση με τον Stephan Leithner, Διευθύνοντα Σύμβουλο του χρηματοπιστωτικού Ομίλου Deutsche Börse. Στις συζητήσεις θα τεθούν ζητήματα επενδύσεων και ψηφιακής οικονομίας, καθώς και η εμβάθυνση των ευρωπαϊκών χρηματαγορών.