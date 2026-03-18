Οι Αρχές αποκλείουν την πιθανότητα εγκληματικής ενέργειας.

Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε νεαρός άνδρας το μεσημέρι της Τετάρτης, 18/03, στο γήπεδο των Αμπελόκηπων στη Θεσσαλονίκη.

Όπως μεταδίδει το parallaximag.gr, ο άτυχος άνδρας, περίπου 30 ετών, έπεσε από στύλο που στήριζε τους προβολείς στο γήπεδο, με τη πτώσει να έχει τραγική κατάληξη.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα οι Αρχές, όπου διαπίστωσαν τον θάνατό του. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ δεν υπάρχουν στοιχεία που να δείχνουν εγκληματική ενέργεια, ενώ πληροφορίες κάνουν λόγο για αυτοκτονία. Την υπόθεση έχει αναλάβει το Α.Τ Αμπελοκήπων.