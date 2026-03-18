Με ένα όχι και τόσο συνηθισμένο περιστατικό ήρθαν αντιμέτωποι πυροσβέστες στην Καβάλα.

Περέιργη τροπή πήρε το παιχνίδι ανάμεσα σε δύο αδέρφια στην Καβάλα, όταν ένας 7χρονος κλειδώθηκε μέσα σε locker παραλαβής δεμάτων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ALPHA, ο 7χρονος έπαιζε με τον αδερφό του όταν κάτω από άγνωστες συνθήκες το παιδί βρέθηκε μέσα στο ντουλάπι που είχε μείνει ανοικτό μετά από παραλαβή δέματος. Ξαφνικά η πόρτα έκλεισε, με τον 7χρονο να εγκλωβίζεται μέσα.

Τρομοκρατημένος ο 7χρονος χτυπούσε την μεταλλική πόρτα με πολίτες να σπεύδουν στο σημείο. Κλήθηκε η Πυροσβεστική και το Λιμενικό.

«Ειδοποιηθήκαμε από πολίτες που άκουγαν θόρυβο στο κουτί παραλαβής δεμάτων που υπάρχουν στην πόλη. Με τα εργαλεία που έχουμε ανοίξαμε το ντουλάπι. Τα παιδιά ενδεχομένως το βλέπουν σαν παιχνίδι, σαν αστείο. Καλό είναι να είμαστε προσεκτικοί, να κλείνουμε τη θύρα φεύγοντας», δήλωσε πυροσβέστης.