Η πτήση επαναπατρισμού από το Άμπου Ντάμπι έφτασε στην Αθήνα στις 19:00.

Στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος» προσγειώθηκε στις 19:00 το απόγευμα ειδική πτήση επαναπατρισμού από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, στην οποία επενέβαιναν Έλληνες από τη Μέση Ανατολή μαζί με τα κατοικίδιά τους.

Πρόκειται για μία ειδική πτήση, η οποία επέτρεψε τη μεταφορά σημαντικού αριθμού κατοικιδίων μαζί με τους ιδιοκτήτες του, καθώς μέχρι πρότινος οι αεροπορικές εταιρείες δεν δεχόντουσαν τόσο μεγάλο αριθμό στις πτήσεις.

Όπως μεταδίδει το MEGA, επαναπατρίστηκαν 101 Έλληνες και 47 κατοικίδια, τα οποία ταξίδεψαν στην καμπίνα του αεροσκάφους και όχι στον χώρο αποσκευών όπως συνηθίζεται.

Η πτήση που πραγματοποιείται από το Υπουργείο Εξωτερικών στο πλαίσιο επαναπατρισμού Ελλήνων από τη Μέση Ανατολή ήταν προγραμματισμένη για το μεσημέρι της Δευτέρας 16/03 από το Ντουμπάϊ, ωστόσο ακυρώθηκε εξαιτίας επίθεσης στο αεροδρόμιο.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ/EUROKINISSI