Οι Αρχές των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων είχαν ανακοινώσει την προσωρινή αναστολή πτήσεων, μετά το ξέσπασμα πυρκαγιάς σε δεξαμενή καυσίμων σε «συμβάν συνδεόμενο με drone».

Ακυρώθηκε μέχρι νεωτέρας η πτήση που είχε προγραμματιστεί από το υπουργείο Εξωτερικών για σήμερα, 16 Μαρτίου, για τον επαναπατρισμό Ελλήνων από το Ντουμπάι, μαζί με τα τουλάχιστον 45 κατοικίδιά τους, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

«Η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας του Ντουμπάι ανακοινώνει την προσωρινή αναστολή των πτήσεων στο διεθνές αεροδρόμιο του Ντουμπάι προληπτικά, για να εγγυηθεί την ασφάλεια όλων των επιβατών και του προσωπικού», ανέφεραν οι Αρχές του εμιράτου μέσω X.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η πυρκαγιά τέθηκε «υπό έλεγχο» και δεν αναφέρθηκε κανένας τραυματισμός.

