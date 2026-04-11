Τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι του Μεγάλου Σαββάτου στον επαρχιακό δρόμο Αντιφιλίππων-Παλαιοχωρίου, στον Δήμο Παγγαίου Καβάλας, με θύμα ένα 3χρονο παιδί.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το δυστύχημα προκλήθηκε από σφοδρή σύγκρουση μεταξύ Ι.Χ. αυτοκινήτου και ταξί. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα διασώστες του ΕΚΑΒ, αστυνομικές δυνάμεις και η Πυροσβεστική Υπηρεσία, η οποία προχώρησε στον απεγκλωβισμό των επιβαινόντων.

Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο δυστύχημα παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες, ενώ η Αστυνομία διενεργεί προανάκριση για τη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκο, επέβαινε μία τετραμελής οικογένεια.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Το 3χρονο παιδί μεταφέρθηκε νεκρό στο νοσοκομείο της Καβάλας, όπου έγινε τιτάνια προσπάθεια ανάνηψης, χωρίς δυστυχώς επιτυχία. Σύμφωνα με τον κ. Γιαννάκο, το παιδί ήταν στην αγκαλιά της μητέρας του, στο μπροστινό κάθισμα.

Ένα ακόμη αγοράκι, 10 ετών, φέρει κακώσεις στη σπονδυλική στήλη και διακομίζεται στην Παιδοχειρουργική του νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης. Η κατάσταση της υγείας του πατέρα, που οδηγούσε το όχημα, δεν εμπνέει προς το παρόν κάποια ανησυχία.

Πηγή voria.gr