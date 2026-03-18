Το συνολικό οικονομικό όφελος που αποκόμισε η οργάνωση στην Κρήτη εκτιμάται ότι ανέρχεται περίπου στα 5.000.000 ευρώ.

Στην εξάρθρωση πολυμελούς εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούταν σε υποθέσεις εμπορίας ανθρώπων με τη μορφή εργασιακής εκμετάλλευσης προχώρησαν στελέχη της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου Κρήτης.

Όπως ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ, τα μέλη της οργάνωσης διευκόλυναν την παράνομη είσοδο και διαμονή πολιτών από τρίτες χώρες και στη συνέχεια εκμεταλλευόντουσαν την ανάγκη τους για εργασία. Από τις έρευνες συνελήφθησαν 21 άτομα, ενώ στη σχηματιθείσα δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 11.

Οι περισσότεροι από τους κατηγορούμενους είχαν απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές για αδικήματα όπως ζωοκλοπή, παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και περί αλλοδαπών, απλές και επικίνδυνες σωματικές βλάβες, απλές και διακεκριμένες κλοπές, απειλές, απόπειρες ανθρωποκτονίας, υφαρπαγές ψευδών βεβαιώσεων, πλαστογραφίες πιστοποιητικών, συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση.

Αναλυτικά ο τρόπος δράσης της συμμορίας

Από την εκτεταμένη έρευνα της Αστυνομίας προέκυψε ότι από το 2023 τουλάχιστον, τα μέλη της συγκεκριμένης οργάνωσης είχαν συγκροτήσει μια καλά δομημένη και διαρκώς ενεργή εγκληματική ομάδα, με στόχο το παράνομο οικονομικό όφελος μέσω εμπορίας ανθρώπων και εργασιακής εκμετάλλευσης, παραβιάζοντας συστηματικά τη μεταναστευτική και εργατική νομοθεσία.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η δράση τους καλυπτόταν πίσω από τη λειτουργία ομόρρυθμης εταιρείας με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης, η οποία παρουσιαζόταν ως επιχείρηση παροχής συμβουλευτικών και γραμματειακών υπηρεσιών, λειτουργώντας ουσιαστικά ως «βιτρίνα» για τις παράνομες δραστηριότητες.

Μέσω δικτύου συνεργατών στην Ελλάδα και το εξωτερικό, και αξιοποιώντας διαδικασίες που σχετίζονται με προξενικές αρχές, προχωρούσαν στη συστηματική εισαγωγή πολιτών τρίτων χωρών, εξαπατώντας τους με ψευδείς υποσχέσεις για νόμιμη εργασία και διαμονή στη χώρα.

Για την είσοδό τους χρησιμοποιούσαν εικονικούς εργοδότες και πλαστές συμβάσεις εργασίας, καταθέτοντας ψευδή στοιχεία στις αρμόδιες αρχές, ώστε να εξασφαλίζουν θεωρήσεις εισόδου και άδειες διαμονής, χωρίς να πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις.

Μετά την άφιξή τους στην Ελλάδα, οι αλλοδαποί μεταφέρονταν και εγκαθίσταντο κυρίως στην Κρήτη, αλλά και σε περιοχές της Στερεάς Ελλάδας και της Αττικής, όπου εργάζονταν υπό συνθήκες εκμετάλλευσης, χωρίς νόμιμες αποδοχές και ασφάλιση.

Καθοριστικό στοιχείο του ελέγχου τους ήταν η παρακράτηση των διαβατηρίων, καθώς και η επιβολή υψηλών «χρεών», τα οποία οι εργαζόμενοι καλούνταν να αποπληρώσουν μέσω της εργασίας τους, δημιουργώντας συνθήκες πλήρους εξάρτησης.

Τα παράνομα κέρδη διακινούνταν μέσω ανεπίσημων καταγραφών και τρίτων προσώπων, ενώ τα μέλη της οργάνωσης φρόντιζαν να αποκρύπτουν τη δράση τους με ψευδείς δηλώσεις και παραπλανητικά έγγραφα, επιχειρώντας να αποφεύγουν τον εντοπισμό από τις αρχές.

Από τις έρευνες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

2 πιστόλια, το ένα με τον γεμιστήρα

5 φυσίγγια κρότου αερίου

55 φυσίγγια

μονόκαννη καραμπίνα χωρίς άδεια

19 συσκευές κινητής τηλεφωνίας

πλήθος τραπεζικών καρτών με στοιχεία αλλοδαπών υπηκόων

8 φορητοί Η/Υ

3 καταγραφικά μηχανήματα

4 συσκευές αποθήκευσης ψηφιακών δεδομένων (στικάκια)

2 ρολόγια smart watch

διάφορα μικρά χρηματικά ποσά αλλοδαπής προέλευσης (τραπεζογραμμάτια Αιγύπτου και δολάρια ΗΠΑ)

πλήθος εγγράφων / ατζέντες με σημειώσεις

πλήθος φωτοαντιγράφων διαβατηρίων αλλοδαπών υπηκόων

δελτία αστυνομικής ταυτότητας που είχαν δηλωθεί ψευδώς ως απολεσθέντα

πλήθος εγγράφων μετακλήσεων αλλοδαπών υπηκόων

πλήθος εγγράφων που αφορούν πληρωμή παραβόλων για μετακλήσεις αλλοδαπών

τραπεζικές κάρτες αλλοδαπών και βιβλιάρια τραπεζών

μπλοκ επιταγών

πλαστή άδεια οδήγησης και υπεύθυνες δηλώσεις αλλοδαπών

φάκελοι με έγγραφα πληρωμών εργοσήμων αλλοδαπών

3 Ι.Χ.Ε. και μοτοσικλέτα

χρηματικό ποσό 202.170 ευρώ

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στις αρμόδιες εισαγγελικές Αρχές, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για τη διακρίβωση του πλήρους εύρους της εγκληματικής τους δραστηριότητας.