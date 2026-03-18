Το επιχειρησιακό σχέδιο της ΕΛ.ΑΣ. περιλαμβάνει εντατικοποίηση ελέγχων σε καταστήματα και χώρους διασκέδασης, ειδικές επιχειρήσεις σε νυχτερινά κέντρα και συνεργασία με τοπικές αρχές και κοινωνικούς φορείς.

Ο πρώτος απολογισμός εφαρμογής της απαγόρευσης πώλησης καπνικών προϊόντων και αλκοόλ σε ανηλίκους δείχνει ότι τα νέα μέτρα έχουν ήδη τεθεί σε εφαρμογή με αυστηρούς ελέγχους σε όλη τη χώρα. Από την έναρξη του νόμου στις 7 Ιουλίου έως σήμερα, πραγματοποιήθηκαν περίπου 82.000 έλεγχοι σε καταστήματα και χώρους διασκέδασης, έναντι 133.000 ελέγχων στο σύνολο του 2024.

Οι έλεγχοι οδήγησαν σε 313 συλλήψεις, με το 67% να αφορά παραβάσεις σχετικές με τη διάθεση αλκοόλ. Παράλληλα, επιβλήθηκαν 150 διοικητικά πρόστιμα, ενώ καταγράφηκαν 121 αναγγελίες ιδιωτικών εκδηλώσεων με συμμετοχή ανηλίκων, στο πλαίσιο του νέου προληπτικού μηχανισμού ελέγχου.

Το επιχειρησιακό σχέδιο της Ελληνικής Αστυνομίας περιλαμβάνει εντατικοποίηση των ελέγχων, ειδικές επιχειρήσεις σε νυχτερινά κέντρα και σημεία πώλησης, καθώς και συνεργασία με τοπικές αρχές και κοινωνικούς φορείς. Κεντρικό ρόλο έχουν τα ψηφιακά εργαλεία, όπως η δημιουργία ψηφιακού μητρώου επιχειρήσεων, η χρήση εφαρμογών για άμεση επιβεβαίωση της ηλικίας των αγοραστών και η αναβάθμιση της εφαρμογής «Safe YOUth» για την ενημέρωση και προστασία ανηλίκων και γονέων.

Τα παραπάνω ανέφερε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης σε ειδική εκδήλωση στην αίθουσα εκδηλώσεων του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με τη συμμετοχή των υπουργών Υγείας, 'Αδωνι Γεωργιάδη, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρη Παπαστεργίου και του υφυπουργού Υγείας, Δημήτρη Βαρτζόπουλου.

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη κατά την ομιλία του, αρχικά, αναφέρθηκε στη στενή συνεργασία των υπουργείων και στην ενίσχυση των ελέγχων για την καθολική εφαρμογή της απαγόρευσης πώλησης καπνικών προϊόντων και αλκοόλ σε ανηλίκους Όπως σημείωσε, η συνεργασία με τα υπουργεία Υγείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης είναι πλέον καθημερινή και αποσκοπεί στη δημιουργία ενός νέου πλαισίου λειτουργίας για την Ελληνική Αστυνομία, με στόχο την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση κοινωνικών ζητημάτων και τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των πολιτών. Στόχος των νέων μέτρων είναι η ενίσχυση της προστασίας των ανηλίκων, η αυστηρή τήρηση της νομοθεσίας και η διασφάλιση συνθηκών μηδενικής ανοχής απέναντι σε παραβάσεις που αφορούν τη διάθεση καπνού, αλκοόλ και συναφών προϊόντων.

το Ψηφιακό Μητρώο Ελέγχου Προϊόντων (alto.gov.gr) για την υποχρεωτική εγγραφή όλων των πωλητών καπνού, αλκοόλ και νικοτίνης, διευκολύνοντας τους ελέγχους μέσω πιστοποιητικού με QR code, και την πλατφόρμα events.gov.gr για την αναγγελία ιδιωτικών εκδηλώσεων, περιορίζοντας την παρουσία ανηλίκων σε μπαρ και νυχτερινά κέντρα. Παράλληλα, το πλαίσιο ρυθμίζει τα ηλεκτρικά θερμαινόμενα προϊόντα, τα προϊόντα νικοτίνης και τα σακουλάκια νικοτίνης, απαγορεύοντας την πώλησή τους σε ανηλίκους και μέσω αυτόματων πωλητών, ενώ επιβάλλει ειδική διάθεση μόνο μέσω υπαλλήλου, ενισχύοντας τη διαφάνεια, την εποπτεία της αγοράς και την προστασία των νέων.

Συχνές Ερωτήσεις (FAQ)

Α) Ψηφιακό Μητρώο Ελέγχου Προϊόντων - alto.gov.gr

Κεντρικό εργαλείο του νέου πλαισίου αποτελεί το Ψηφιακό Μητρώο Ελέγχου Προϊόντων Καπνού, Αλκοόλ και λοιπών μη καπνικών προϊόντων (alto.gov.gr). Στο μητρώο εγγράφονται υποχρεωτικά όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που πωλούν τα προϊόντα αυτά σε όλα τα σημεία πώλησης σε όλη τη χώρα. Για πρώτη φορά καθίσταται δυνατή η πλήρης χαρτογράφηση της αγοράς, ο στοχευμένος έλεγχος, η διαλειτουργικότητα μεταξύ των αρμόδιων αρχών. Με την εγγραφή στο Ψηφιακό Μητρώο εκδίδεται έγγραφο που φέρει QR code. Με τον τρόπο αυτό, διευκολύνονται οι έλεγχοι νομιμότητας που διενεργούν οι αρμόδιες ελεγκτικές Αρχές. Κατά τους επιτόπιους ελέγχους υπάρχει η δυνατότητα τόσο σκαναρίσματος του QR code του εγγράφου, όσο και επιβεβαίωσης εγγραφής στο Μητρώο. Όσοι πωλούν τα σχετικά προϊόντα οφείλουν να εγγραφούν στο alto.gov.gr έως τις 16 Απριλίου 2026.

1. Ποιος υποχρεούται να εγγραφεί στο Μητρώο;

Όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα μέσω του νόμιμου εκπροσώπου τους, που πωλούν και διαθέτουν προϊόντα καπνού, αλκοόλ και λοιπά μη καπνικά προϊόντα υποχρεούνται να εγγραφούν στο Μητρώο.

2. Πώς μπορώ να συνδεθώ στο Μητρώο;

Η σύνδεση γίνεται μέσω του gov.gr με τους κωδικούς TaxisΝet. Για ατομικές επιχειρήσεις χρησιμοποιείται το ΑΦΜ πολιτών, ενώ για νομικά πρόσωπα το ΑΦΜ επιχειρήσεων.

3. Τι στοιχεία πρέπει να δηλώσω για κάθε υποκατάστημα;

Για κάθε υποκατάστημα πρέπει να δηλώσετε το είδος του σημείου πώλησης, τα προϊόντα που διαθέτετε (καπνός, αλκοόλ, λοιπά μη καπνικά), τη διεύθυνση και την τοποθεσία στο χάρτη, καθώς και να δηλώσετε υπεύθυνα τη δήλωση συμμόρφωσης.

4. Μπορώ να δηλώσω περισσότερα από ένα υποκαταστήματα;

Ναι, μπορείτε να υποβάλετε ξεχωριστές δηλώσεις για πολλαπλά υποκαταστήματα. Η κατάσταση κάθε δήλωσης εμφανίζεται σε λίστα ανά υποκατάστημα.

5. Τι είναι το QR code που δημιουργείται μετά την υποβολή;

Μετά την υποβολή της δήλωσης, δημιουργείται πιστοποιητικό, το οποίο φέρει ένα μοναδικό QR code και πρέπει να αναρτηθεί στο κατάστημα. Σαρώνοντάς το, οι ελεγκτές και οι πολίτες μπορούν να δουν τα στοιχεία της δήλωσης και το επίσημο έγγραφο gov.gr.

6. Μπορώ να επικαιροποιήσω ή να ακυρώσω μια δήλωση;

Ναι, μπορείτε να επικαιροποιήσετε τα δηλωθέντα στοιχεία λόγω μεταβολών, καθώς και να ακυρώσετε μια δήλωση από το σύστημα (π.χ. αν δεν ασκείτε πλέον τη δραστηριότητα).

7. Τι έλεγχοι γίνονται κατά τη σύνδεση στο Μητρώο;

Το Μητρώο ελέγχει αυτόματα αν το ΑΦΜ είναι συνδεδεμένο με ατομική επιχείρηση, ανακτά στοιχεία επικοινωνίας από το ΕΜΕΠ, και επιβεβαιώνει την ύπαρξη των κατάλληλων ΚΑΔ από την ΑΑΔΕ.

8. Ποιες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο ευρύ κοινό;

Το ευρύ κοινό μπορεί να δει μέσω του gov.gr το ΑΦΜ και την επωνυμία της επιχείρησης, τη δραστηριότητα (ΚΑΔ), το είδος προϊόντων, τη διεύθυνση υποκαταστήματος, καθώς και χάρτη με τα σημεία πώλησης.

9. Μέχρι πότε πρέπει να ολοκληρώσω την εγγραφή μου;

Παρέχεται μεταβατική περίοδος εγγραφής έως την 16η Απριλίου 2026 για την ομαλή μετάβαση στο Μητρώο.

10. Πώς πραγματοποιείται ο έλεγχος από τις αρμόδιες Αρχές;

Σε περίπτωση ελέγχου, οι ελεγκτές μπορούν να σαρώσουν το QR code που είναι αναρτημένο στο κατάστημα ή να αναζητήσουν την επιχείρησή σας κατά ΑΦΜ στο Μητρώο για να επαληθεύσουν τη δήλωσή σας και τα δηλωμένα προϊόντα.

Β) Ρυθμίσεις για την είσοδο ανηλίκων σε χώρους διασκέδασης - Ηλεκτρονική πλατφόρμα αναγγελίας ιδιωτικών εκδηλώσεων (events.gov.gr)

Η είσοδος και παραμονή ανηλίκων σε αμιγή μπαρ και κέντρα νυχτερινής διασκέδασης απαγορεύεται. Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται η διεξαγωγή ιδιωτικών εκδηλώσεων με συμμετοχή ανηλίκων υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις: να πραγματοποιούνται σε οριοθετημένους χώρους, να διεξάγονται εκτός ωραρίου λειτουργίας του καταστήματος και εφόσον έχουν προηγουμένως δηλωθεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα events.gov.gr.

1. Ποιος υποχρεούται να χρησιμοποιήσει την πλατφόρμα;

Τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που προσφέρουν ή διαθέτουν χώρους διοργάνωσης εκδηλώσεων υποχρεούνται να υποβάλουν την αναγγελία της σχετικής ιδιωτικής εκδήλωσης, δηλώνοντας τα απαραίτητα στοιχεία για τη δημιουργία του ιδιωτικού συμφωνητικού.

2. Πώς μπορώ να συνδεθώ στην πλατφόρμα;

Η σύνδεση γίνεται μέσω του gov.gr με κωδικούς Taxisnet. Για ατομικές επιχειρήσεις με ΑΦΜ πολιτών και για νομικά πρόσωπα με ΑΦΜ επιχειρήσεων.

3. Τι στοιχεία πρέπει να συμπληρώσω για μια εκδήλωση;

Πρέπει να συμπληρώσετε την ημερομηνία και ώρα έναρξης και λήξης της εκδήλωσης, τον τίτλο της εκδήλωσης, την αίθουσα (προαιρετικά), το ΑΦΜ του νόμιμου εκπροσώπου του χώρου, το ΑΦΜ και όνομα του διοργανωτή, καθώς και υπεύθυνη δήλωση συμμόρφωσης. Επισημαίνεται ότι η ημερομηνία έναρξης της εκδήλωσης πρέπει να είναι τουλάχιστον 48 ώρες από την αναγγελία.

4. Τι συμβαίνει μετά την υποβολή της δήλωσης;

Μετά την υποβολή, δημιουργείται αυτόματα ένα έγγραφο ιδιωτικού συμφωνητικού από το gov.gr μεταξύ του ΑΦΜ του νόμιμου εκπροσώπου του χώρου και του ΑΦΜ του διοργανωτή της εκδήλωσης.

5. Πώς υπογράφεται το ιδιωτικό συμφωνητικό;

Ο νόμιμος εκπρόσωπος του χώρου λαμβάνει σύνδεσμο (URL) για να υπογράψει το συμφωνητικό μέσω της Θυρίδας Πολίτη του gov.gr. Παράλληλα, ο διοργανωτής λαμβάνει αυτόματη ειδοποίηση, εφόσον είναι εγγεγραμμένος στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (emep.gov.gr), για να προχωρήσει και αυτός στην υπογραφή του συμφωνητικού, το οποίο βρίσκεται στη Θυρίδα Πολίτη του gov.gr.

6. Πού αποθηκεύεται το οριστικοποιημένο έγγραφο;

Μετά την ολοκλήρωση των υπογραφών, το έγγραφο λαμβάνει χρονοσήμανση από το gov.gr και τοποθετείται στη Θυρίδα gov.gr και των δύο αντισυμβαλλόμενων.

7. Μπορώ να ακυρώσω μια αναγγελία;

Ναι, μπορείτε να ακυρώσετε μια αναγγελία από την πλατφόρμα.

8. Μπορώ να αποθηκεύσω προσωρινά μια αναγγελία;

Ναι, η αναγγελία μπορεί να αποθηκεύεται προσωρινά μέχρι την τελική υποβολή της. Η λίστα εκκρεμών και οριστικών αναγγελιών εμφανίζεται μετά τη σύνδεσή σας στην πλατφόρμα.

9. Τι πρέπει να κάνω σε περίπτωση ελέγχου;

Σε περίπτωση ελέγχου, τα μέρη του συμφωνητικού θα πρέπει να παρουσιάζουν το υπογεγραμμένο έγγραφο του gov.gr προκειμένου να γίνει ο έλεγχος εγκυρότητάς του με τη συνήθη διαδικασία.

10. Ποιες αναφορές είναι διαθέσιμες για τους ελεγκτές;

Οι ελεγκτές μπορούν να κάνουν αναζήτηση κατά ΑΦΜ ιδιοκτήτη ή διοργανωτή και να δουν καταστάσεις εκδηλώσεων σε περιοχές που εμπίπτουν στην κατά τόπο αρμοδιότητά τους.

Ρύθμιση νέων προϊόντων νικοτίνης

Το νέο θεσμικό πλαίσιο ρυθμίζει ειδικά τα ηλεκτρικά θερμαινόμενα προϊόντα χωρίς καπνό, τα προϊόντα νικοτίνης και τα σακουλάκια νικοτίνης. Τα προϊόντα αυτά απαγορεύεται να πωλούνται σε ανηλίκους, δεν μπορούν να διατίθενται μέσω αυτόματων πωλητών, οφείλουν να τοποθετούνται σε ειδικές προθήκες εντός καταστημάτων και να διατίθενται μόνο μέσω υπαλλήλου.