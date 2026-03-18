Η κατάσταση της υγείας της κρίνεται ιδιαιτέρως σοβαρή καθώς έχει υποστεί βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Σοκ και ερωτηματικά προκαλεί το περιστατικό άγριου ξυλοδαρμού νεαρής γυναίκας που σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης στη Βέροια.

Σύμφωνα με πληροφορίες του inveria.gr, η 24χρονη εντοπίστηκε βαριά τραυματισμένη στην είσοδο πολυκατοικίας, στην περιοχή κοντά στο Αρχαιολογικό Μουσείο Βέροιας, από περαστικούς που ειδοποίησαν άμεσα το ΕΚΑΒ. Η κοπέλα μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο της πόλης.

Μετά την παροχή των πρώτων βοηθειών, οι γιατροί έκριναν αναγκαία τη διακομιδή της στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου, καθώς διαπιστώθηκαν σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Η κατάστασή της χαρακτηρίζεται κρίσιμη αλλά σταθερή, ενώ προς το παρόν δεν είναι σε θέση να δώσει κατάθεση στις αρχές.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι, λόγω της σφοδρότητας των χτυπημάτων, υπάρχει σοβαρός κίνδυνος μόνιμης βλάβης στο ένα της μάτι. Την υπόθεση ερευνά το Τμήμα Ασφάλειας Βέροιας, το οποίο συλλέγει μαρτυρίες και εξετάζει οπτικό υλικό, προκειμένου να εντοπιστεί ο δράστης ή οι δράστες. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα προσωπικά αντικείμενα της 24χρονης βρέθηκαν πάνω της, γεγονός που απομακρύνει το ενδεχόμενο ληστείας και στρέφει τις έρευνες προς άλλα πιθανά κίνητρα. Οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα με στόχο τη διαλεύκανση της υπόθεσης και την απόδοση ευθυνών.