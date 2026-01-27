Η 17χρονη κατήγγειλε πως δύο από τις ανήλικες βιντεοσκοπούσαν το περιστατικό, ενώ και οι γονείς της κατέθεσαν μήνυση.

Σοκ προκαλεί νέο περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων στη Θεσσαλονίκη, όπου μια 17χρονη δέχτηκε επίθεση από τέσσερις έφηβες έξω από το ΕΠΑΛ της περιοχής.

Σύμφωνα με την καταγγελία του θύματος, μία από τις κοπέλες την χαστούκισε αρχικά, ενώ στη συνέχεια οι τέσσερις την ακινητοποίησαν στη συμβολή των οδών Κατσιμίδη και Καραμανλή. Δύο από τις δράστιδες την χτύπησαν βίαια στο κεφάλι και στην πλάτη, τραβώντας την από τα μαλλιά, ενώ οι άλλες δύο βιντεοσκοπούσαν το περιστατικό.

Εργαζόμενες σε γειτονικό φαρμακείο παρενέβησαν και κάλεσαν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και την αστυνομία, ενώ ειδοποιήθηκαν οι γονείς της 17χρονης, οι οποίοι υπέβαλαν μήνυση.

Η νεαρή μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παπανικολάου, όπου διαγνώστηκε με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και μετατόπιση σπονδύλου και θα χρειαστεί να φορέσει κολάρο για δύο ημέρες. Μετά τη μήνυση, η 17χρονη εξετάστηκε από ιατροδικαστή και καταθέτει στις Αρχές.