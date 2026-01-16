O 16χρονος χειρουργήθηκε καθώς υπέστη κατάγμα στη γνάθο.

Σοκ προκαλεί το βίντεο ντοκουμέντο που βλέπει το φως της δημοσιότητας από τον άγριο ξυλοδαρμό 16χρονου μαθητή στην Ερέτρια. Στο βιντεοληπτικό υλικό καταγράφεται καρέ-καρέ η βίαιη επίθεση που δέχθηκε από ομάδα 6 συνομηλίκων του που του είχαν στήσει ενέδρα. Ο 16χρονος μαθητής δέχεται αλλεπάλληλα χτυπήματα, ενώ οι δράστες δεν δείχνουν να σταματούν, παρά το γεγονός ότι το θύμα βρίσκεται ανήμπορο να αντιδράσει.

Όλα ξεκίνησαν από έναν έντονο διαπληκτισμό εντός του σχολείου. Όμως η διαφωνία των νεαρών δε σταμάτησε εκεί. Μετά το σχόλασμα, σε χώρο έξω από το σχολείο, η ομάδα των νεαρών επιτέθηκε με απίστευτη βιαιότητα στον 16χρονο, χτυπώντας τον σε πρόσωπο και σώμα. Μάλιστα δύο από τα άτομα έφεραν πάνω τους σιδερογροθιές.

Ο 16χρονος μεταφέρθηκε αρχικά στο Νοσοκομείο Χαλκίδας και στη συνέχεια σε νοσοκομείο Παίδων της Αθήνας, καθώς υπέστη σοβαρά τραύματα στο πρόσωπο και κάταγμα στην κάτω γνάθο. Σύμφωνα με τους γιατρούς, η κατάσταση της υγείας του κρίνεται σταθερή, ωστόσο θα απαιτηθεί χρόνος για την πλήρη αποκατάστασή του.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfq1ay20y7xl?integrationId=40599y14juihe6ly}