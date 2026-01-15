Ο 16χρονος χειρουργήθηκε καθώς υπέστη κάταγμα στην κάτω γνάθο.

Σοκ και έντονη ανησυχία έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία της Ερέτριας η υπόθεση άγριας επίθεσης σε βάρος ενός 16χρονου μαθητή, ο οποίος δέχθηκε σφοδρό ξυλοδαρμό από ομάδα συνομηλίκων του, με αποτέλεσμα να νοσηλεύεται τραυματισμένος.

Το περιστατικό σύμφωνα με το evima.gr σημειώθηκε τη στιγμή που ο ανήλικος είχε σχολάσει και επέστρεφε πεζός στο σπίτι του. Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων, αυτοκίνητο σταμάτησε αιφνιδιαστικά κοντά του, από το οποίο κατέβηκαν έξι άτομα, τα οποία του επιτέθηκαν χωρίς προειδοποίηση. Οι δράστες φέρονται να τον οδήγησαν πίσω από σταθμευμένο φορτηγό, προκειμένου να μην γίνουν άμεσα αντιληπτοί, και άρχισαν να τον χτυπούν με μανία στο πρόσωπο και στο σώμα.

Η επίθεση ήταν ιδιαίτερα βίαιη. Ο 16χρονος βρέθηκε αιμόφυρτος, με σοβαρά τραύματα, προσπαθώντας να καλέσει σε βοήθεια. Τα ουρλιαχτά του κινητοποίησαν κατοίκους της περιοχής, οι οποίοι βγήκαν έντρομοι από τα σπίτια τους. Τότε οι δράστες εγκατέλειψαν το σημείο και διέφυγαν με το όχημα στο οποίο επέβαιναν. Οι γείτονες έσπευσαν να βοηθήσουν τον ανήλικο, τον κάθισαν σε καρέκλα και του παρείχαν τις πρώτες βοήθειες, δίνοντάς του νερό μέχρι να συνέλθει. Άμεσα ειδοποιήθηκαν οι γονείς του, η Αστυνομία και το ΕΚΑΒ.

Ο 16χρονος μεταφέρθηκε αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας, όπου διαπιστώθηκε η σοβαρότητα των τραυμάτων του, και στη συνέχεια κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του σε νοσοκομείο Παίδων της Αθήνας για εξειδικευμένη αντιμετώπιση. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ανήλικος έχει υποστεί κάταγμα στην κάτω γνάθο, αποτέλεσμα των ισχυρών χτυπημάτων που δέχθηκε στο πρόσωπο και νωρίτερα σήμερα υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση.

Aρχικά οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη 3 ανηλίκων από την 6μελή ομάδα μεταξύ των οποίων ήταν και 2 αδέρφια, αλλά και εκείνου που φέρεται πως είναι ο βασικός δράστης. Παράλληλα, συνελήφθησαν και δύο γονείς ανηλίκων, με την κατηγορία της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου. Την επομένη προσήχθησαν και οι υπόλοιποι 3 ανήλικοι της ίδιας ομάδας που φέρεται να συμμετείχαν στην επίθεση.

Ελεύθεροι οι 6 ανήλικοι που ξυλοκόπησαν τον 16χρονο

Ελεύθεροι αφέθηκαν οι έξι ανήλικοι, που είχαν συλληφθεί την Τετάρτη για τον ξυλοδαρμό 16χρονου μαθητή Λυκείου στην Ερέτρια. Το πρωί της Πέμπτης)εμφανίστηκαν κανονικά στο Γυμνάσιο, όπου φοιτούν. Στην κάμερα του Star Κεντρικής Ελλάδας, μίλησαν συμμαθητές τους, που κατήγγειλαν ότι τα συγκεκριμένα αγόρια προκαλούν σχεδόν καθημερινά προβλήματα στο σχολείο με την συμπεριφορά τους. Ελεύθεροι εν τω μεταξύ αφέθηκαν και οι γονείς των ανηλίκων που είχαν συλληφθεί για παραμέληση της εποπτείας τους.

