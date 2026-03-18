Σοκαριστικό βίντεο από ανήλικους που πιάστηκαν στα χέρια.

Ένα νέο περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων καταγράφηκε στην Κυψέλη, προκαλώντας έντονη ανησυχία σε πολίτες που έγιναν αυτόπτες μάρτυρες. Στη μέση του δρόμου, τέσσερις μαθητές ενεπλάκησαν σε άγρια συμπλοκή, με έναν από αυτούς να καταλήγει στο οδόστρωμα δεχόμενος επανειλημμένα χτυπήματα.

Το περιστατικό απαθανατίστηκε από επιβάτη λεωφορείου που περνούσε από το σημείο. Στο βίντεο διακρίνεται καθαρά η στιγμή που δύο ανήλικοι ρίχνουν κάτω το θύμα, ενώ στη συνέχεια άλλοι δύο συμμετέχουν στην επίθεση, χτυπώντας τον με γροθιές και κλωτσιές, ακόμη και στο κεφάλι, μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.

Η άμεση αντίδραση των περαστικών αποδείχθηκε καθοριστική, καθώς έσπευσαν να σταματήσουν τον ξυλοδαρμό, αναγκάζοντας τους δράστες να εγκαταλείψουν το σημείο και να διαφύγουν.

Οι αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνες για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των εμπλεκομένων, ενώ το οπτικοακουστικό υλικό αξιοποιείται ως βασικό στοιχείο στην εξέλιξη της υπόθεσης, αναδεικνύοντας ταυτόχρονα τη σοβαρότητα του φαινομένου της νεανικής βίας.

