Ο 3χρονος βρίσκεται εκτός κινδύνου.

Ένα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης, όταν ένα παιδί μόλις τριών ετών οδηγήθηκε στο νοσοκομείο Παίδων στην Αθήνα, καθώς είχε καταπιεί ξυράφι. Οι γονείς ενημέρωσαν άμεσα τους γιατρούς για το συμβάν, με το ιατρικό προσωπικό να ανταποκρίνεται άμεσα.

Οι γιατροί έκαναν ακτινογραφίες στο τρίχρονο, ώστε να εντοπίσουν με ακρίβεια τη θέση του επικίνδυνου αντικειμένου στο σώμα του. Στη συνέχεια κρίθηκε απαραίτητη η χειρουργική επέμβαση, η οποία πραγματοποιήθηκε επιτυχώς.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας του παιδιού είναι πλέον σταθερή και δεν διατρέχει κίνδυνο.

