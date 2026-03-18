Οι «Ράδιο Αρβύλα», το βράδυ της Τετάρτης 18 Μαρτίου, επέστρεψαν με ένα νέο επεισόδιο με σκοπό τη σάτιρα και το χιούμορ.
Ο Αντώνης Κανάκης, ο Γιάννης Σερβετάς και ο Θάνος Κιούσης, για μία ακόμη φορά, σχολίασαν με τον δικό τους τρόπο τα φλέγοντα ζητήματα της επικαιρότητας, ενώ δεν έλειπαν και τα απρόοπτα της βραδιάς.
Παρ’ όλα αυτά, ο Αντώνης Κανάκης, θέλησε κατά τη διάρκεια της εκπομπής, να στείλει ένα τρυφερό μήνυμα στο σπίτι του – όπως ανέφερε – και συγκεκριμένα στο γιο του.
Έτσι, με χαμόγελο, σήκωσε στον αέρα έναν κύβο του ρούμπικ, και περήφανα αποκρίθηκε: «Θα με συγχωρέσετε, ένα προσωπικό μήνυμα προς το σπίτι μου… Τζονάρα τον λύσαμε! Τα καταφέραμε, έγινε και αυτό…».
