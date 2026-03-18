Το τρυφερό μήνυμα του Αντώνη Κανάκη στο γιο του στον «αέρα» του «Ράδιο Αρβύλα».

Οι «Ράδιο Αρβύλα», το βράδυ της Τετάρτης 18 Μαρτίου, επέστρεψαν με ένα νέο επεισόδιο με σκοπό τη σάτιρα και το χιούμορ.

Ο Αντώνης Κανάκης, ο Γιάννης Σερβετάς και ο Θάνος Κιούσης, για μία ακόμη φορά, σχολίασαν με τον δικό τους τρόπο τα φλέγοντα ζητήματα της επικαιρότητας, ενώ δεν έλειπαν και τα απρόοπτα της βραδιάς.

Παρ’ όλα αυτά, ο Αντώνης Κανάκης, θέλησε κατά τη διάρκεια της εκπομπής, να στείλει ένα τρυφερό μήνυμα στο σπίτι του – όπως ανέφερε – και συγκεκριμένα στο γιο του.

Έτσι, με χαμόγελο, σήκωσε στον αέρα έναν κύβο του ρούμπικ, και περήφανα αποκρίθηκε: «Θα με συγχωρέσετε, ένα προσωπικό μήνυμα προς το σπίτι μου… Τζονάρα τον λύσαμε! Τα καταφέραμε, έγινε και αυτό…».

