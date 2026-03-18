«Ναι» από το ΣΚΑΙ για τη νέα σεζόν της σειράς «Τότε και Τώρα» με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα και την Έλενα Χαραλαμπούδη.

Το project «Τότε και Τώρα», που προβάλλεται στον τηλεοπτικό σταθμό του ΣΚΑΙ και ξεκίνησε ως μία σειρά στο YouTube, κατάφερε να κερδίσει τη θετική ψήφο εμπιστοσύνης, τόσο του κοινού όσο και του σταθμού.

Η Έλενα Χαραλαμπούδη και ο Αλέξανδρος Τσουβέλας, κατάφεραν να κερδίζουν το διαδικτυακό και το τηλεοπτικό κοινό, ενώ σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εκπομπής «Breakfast@Star», είναι το πρώτο πρόγραμμα της χρονιάς που «κλείδωσε» για την επόμενη σεζόν.

Το πρωί της Τετάρτης 18 Μαρτίου, η Λιλή Πυράκη που μετέφερε το ρεπορτάζ, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Το καλό τηλεοπτικό προϊόν βρίσκει τον δρόμο του, ακόμα και σε ένα περιβάλλον ψυχαγωγικό που μπορεί να έχει προβλήματα, αυτό ξεχωρίζει».

Και σε άλλο σημείο η Ελένη Χατζίδου πρόσθεσε ότι το στήσιμο και η παραγωγή ανήκει στους δημιουργούς, ωστόσο ήρθε στη μικρή οθόνη με τηλεοπτικούς όρους: «Η παραγωγή, η ιδέα και το στήσιμο είναι των δημιουργών. Ο κόσμος το ακολούθησε, γι’ αυτό και το στηρίζει ο σταθμός… Το στοίχημα το κέρδισαν τα παιδιά. Συγχαρητήρια».

