Μία γκάφα άνευ προηγουμένου έκαναν οι σημερινοί παίκτες του «The Chase».

Η Μαρία Μπεκατώρου, το απόγευμα της Τετάρτης 18 Μαρτίου, υποδέχτηκε στο πλατό του «The Chase» του νέους της παίκτες, οι οποίοι έφτασαν για να διεκδικήσουν το μεγαλύτερο δυνατό ποσό που μπορούσαν να αποσπάσουν.

Από την πλευρά της, η παρουσιάστρια – πιστή στο καθήκον της – έκανε τις απαραίτητες ερωτήσεις στο Μιχάλη, το Νίκο και το Θωμά, ενώ λίγα λεπτά αργότερα, έφτασε στο πλατό και οι Chaser, η «Γυναίκα με τα μαύρα».

Και ενώ η Μαρία Μπεκατώρου είχε δώσει το σύνθημα έναρξης για την αναμέτρηση μία λανθασμένη απάντηση της Chaser έδωσε την ευκαιρία στους τρεις παίκτες να προσπαθήσουν άλλη μία φορά.

Το λάθος τους ωστόσο τους κόστισε, αφού έδωσαν την ίδια απάντηση με τη «Γυναίκα με τα μαύρα», με αποτέλεσμα να χάσουν το γύρο.

Στο άκουσμα της απάντησής τους, η Μαρία Μπεκατώρου αποκρίθηκε εμφανώς σαστισμένη: «Αυτό είπε η Chaser… Αυτό είπε…».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dh639k8sbzqp?integrationId=40599y14juihe6ly}