«Η δική μου πατρίδα» - Το νέο τραγούδι του Βασίλη Καρρά, κυκλοφορεί 2,5 χρόνια μετά από το θάνατό του.

Στις 24 Δεκεμβρίου του 2024, έφυγε από τη ζωή ο Βασίλης Καρράς, αφήνοντας πίσω του μία σπουδαία παρακαταθήκη με τραγούδια που έντυσε με τη φωνή του όσο ήταν εν ζωή.

Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες ο ερμηνευτής είχε «στο συρτάρι» μία σειρά από τραγούδια τα οποία είχε ηχογραφήσει αλλά δεν πρόλαβε να κυκλοφορήσει.

Έτσι, 2,5 χρόνια μετά από το θάνατό του, η σύζυγός του σε συνεργασία με την δισκογραφική εταιρεία που τον εκπροσωπούσε, η Minos EMI, αποφάσισε να κυκλοφορήσει μερικά από τα συγκεκριμένα κομμάτια.

Ένα απόσπασμα από το ακυκλοφόρητο τραγούδι του Βασίλη Καρρά, «Η δική μου πατρίδα», ήρθε στο φως της δημοσιότητας το πρωί της Τετάρτης 18 Μαρτίου, μέσα από την εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega».

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν στην εκπομπή, το τραγούδι το έγραψε και το ηχογράφησε ο ίδιος, ενώ είναι αφιερωμένο στη Μακεδονία. Τέλος, τα ακυκλοφόρητα τραγούδια που αναμένεται να δημοσιευθούν είναι 12 σε αριθμό.

