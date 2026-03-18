Η Πέγκυ Σταθακοπούλου μίλησε για τη συνεργασία της με την Αλίκη Βουγιουκλάκη και τις συνεργασίες της με την παλαιότερη γενιά ηθοποιών.

Καλεσμένη στην εκπομπή «Super Κατερίνα» βρέθηκε το πρωί της Πέμπτης 18 Μαρτίου, η Πέγκυ Σταθακοπούλου, όπου παραχώρησε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στην Κατερίνα Καινούργιου. Η γνωστή ηθοποιός, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στη ζωή της, αλλά και στη συνεργασία της με την Αλίκη Βουγιουκλάκη.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης οι δύο γυναίκες μίλησαν για τη μητρότητα, ενώ η παρουσιάστρια, θέλησε να μάθει λεπτομέρειες σχετικά με την παλαιότερη γενιά ηθοποιών.

Η Πέγκυ Σταθακοπούλου, στο παρελθόν έχει συνεργαστεί επαγγελματικά με ορισμένους από τους πιο γνωστούς ηθοποιούς του ελληνικού κινηματογράφου και της τηλεόρασης.

«Αλίκη Βουγιουκλάκη, Κατρανίδης, Βόγλης, Γαλανός, Μπέζος, Κατράκης… Άπειρες συνεργασίες. Ποια συνεργασία από όλες αυτές θυμάστε πιο έντονα;», διερωτήθηκε αρχικά η Κατερίνα Καινούργιου.

Στο ερώτημα αυτό, η ηθοποιός απάντησε: «Η αλήθεια είναι ότι κάθε μία μου χάρισε πολλά πράγματα. Η σχέση με τον Κατράκη, ούσα 9 μήνες μόνο ηθοποιός, ήταν ό,τι πιο σημαντικό μπορούσε να συμβεί. Δεν ήταν αυστηρός. Ήταν πάρα πολύ δοσμένος σε αυτό που έκανε. Με αγάπη για τους νέους ανθρώπους… Ήταν πάρα πολύ τρυφερός και δοτικός άνθρωπος».

Όσα αποκάλυψε η ηθοποιός για την Αλίκη Βουγιουκλάκη

Σε ό,τι αφορά την Αλίκη Βουγιουκλάκη, μίλησε για τον χαρακτήρα της και τη συνεργασία τους: «Η Αλίκη, άλλη τελείως… Άλλου μεγέθους καλλιτέχνης, με πολύ πείσμα, αγάπη για τη ζωή, χαρά και για τους νέους ανθρώπους, τουλάχιστον η δική μου σχέση μαζί της. Η Αλίκη ήταν αξιαγάπητη μαζί μου».

Στο ερώτημα της παρουσιάστριας σχετικά με το πώς πιστεύει η ηθοποιός ότι θα αντιμετώπιζε η Αλίκη Βουγιουκλάκη τις σημερινές συνθήκες της υποκριτικής και του θεάτρου, η Πέγκυ Σταθακοπούλου, τόνισε: «Η Αλίκη, είχε κάτι πάρα πολύ φρέσκο ως τρόπο σκέψης. Πέρα από το ότι ήταν πάρα πολύ ευφυής, ήταν και πάρα πολύ μέσα στο τώρα. Πιστεύω ότι θα είχε βρει τρόπους να αντιμετωπίσει το τώρα, αλλά δεν ξέρω αν θα της άρεσε… Εμένα μου λείπει το θέατρο εκείνης της εποχής».

