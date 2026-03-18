Όσα αποκάλυψε η Κάτια Ταραμπάνκο για τη ζωή της.

Στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα» μίλησε η Κάτια Ταραμπάνκο, όπου παραχώρησε μία σύντομη, αλλά αποκαλυπτική συνέντευξη.

Η πρώην παίκτρια του GNTM, αναφέρθηκε τόσο στην προσωπική, όσο και στην επαγγελματική της ζωή, ενώ εξέφρασε την άποψή της σχετικά με τη συμμετοχή της Βίκυς Καγιά στο πρότζεκτ μόδας:

«Στο GNTM νομίζω θα ταίριαζε η Μπέττυ Μαγγίρα. Σαφώς πάντα θα λείπει η Βίκυ Καγιά, γιατί GNTM ίσον Βίκυ Καγιά».

Αναφερόμενη στην προσωπική της ζωή και το νέο της σύντροφο, εξήγησε ότι πάντα είχε την ανάγκη να είναι μέρος ενός συνόλου, μία επιθυμία που πλέον πραγματοποιείται: «Με την τελευταία μου σχέση ήταν σαν να γύρισε, όχι μια σελίδα, ένας τόμος, σαν έκλεισε ένα βιβλίο και άνοιξε ένα καινούργιο. Είχα πάντα την ανάγκη να ανήκω κάπου. Να αγαπάω, να αγαπιέμαι, να αποδεικνύω ότι είμαι καλή νοικοκυρά, ότι μαγειρεύω, να ακούω το μπράβο Κάτια, καλό κορίτσι. Κάτι το οποίο άλλαξε πολύ απότομα τον Σεπτέμβριο. Συνειδητοποίησα ότι απλά δεν ταιριάζαμε στη νοοτροπία με τον άνθρωπο. Εγώ έχω άλλες αρχές, άλλες νοοτροπίες».

