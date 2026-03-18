Η αναφορά της Evangelia στον επικείμενο γάμο της και οι προετοιμασίες.

Η Evangelia μετά από τη σκηνή του εθνικού τελικού της Eurovision, ετοιμάζεται να ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας στο πλευρό του αγαπημένου της.

Παρά το γεγονός ότι η ερμηνεύτρια είναι έτοιμη να παντρευτεί η τελετή μεταφέρεται για το καλοκαίρι του 2027, καθώς οι επαγγελματικές της υποχρεώσεις δεν της άφησαν τον απαραίτητο χρόνο προετοιμασίας.

Σε ό,τι αφορά τις προετοιμασίες, εξήγησε ότι ακόμη δεν έχει οργανώσει κάτι: «Όχι ακόμα, όχι ακόμα. Πρέπει να δούμε ακόμα τι ακριβώς θα κάνουμε. Του χρόνου το καλοκαίρι λέμε».

Αναφερόμενη στον εθνικό τελικό της Eurovision είπε: «Δεν πρόλαβα, με εθνικό και τελικό και όλα αυτά, να κάνω και γάμο».

Σε ερώτηση για τον τόπο που θα πραγματοποιηθεί η τελετή, η τραγουδίστρια αποκάλυψε στην κάμερα του «Happy Day» ότι θα ήθελε να γίνει στην Κρήτη.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dh5qu7cx6r2x?integrationId=40599y14juihe6ly}