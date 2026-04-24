Η εμπειρία της Ζενεβιέβ Μαζαρί με θαυμαστή του First Dates στο Λονδίνο.

Καλεσμένη στην επίσημη πρεμιέρα της ταινίας «The Devil Wears Prada 2», βρέθηκε η Ζενεβιέβ Μαζαρί, όπου έδωσε το παρών φορώντας ένα μακρύ κόκκινο, εντυπωσιακό φόρεμα.

Σε δηλώσεις που παραχώρησε στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα», αποκάλυψε ότι από νεαρή ηλικία ήταν μεγάλη θαυμάστρια της Μέριλ Στριπ, ενώ ήταν διαίτερα αγχωμένη όταν περπατούσε στο κόκκινο χαλί.

«Ήταν μια εκπληκτική εμπειρία. Από τα πιο ωραία πράγματα που μου έχουν συμβεί. Μοναδική εμπειρία. Πήγα μόνο και μόνο για τη Μέριλ Στριπ. Αυτή η γυναίκα, αυτό το ταλέντο... Γεμίζει με την ενέργειά της και το ταλέντο της ένα γήπεδο. Ήμουν πάντα ερωτευμένη μαζί της. Έχω δει όλες τις ταινίες της. Τη λάτρευε και η μαμά μου, οπότε ήταν εξαιρετικά συναισθηματικό το ότι πήγα εκεί. Όταν μου ήρθε η πρόσκληση πριν έναν μήνα, δεν το πίστευα το ότι ήμουν εγώ που κρίθηκα η πιο fashionable για να βρεθώ σε αυτό το κάλεσμα, γιατί ήμασταν ένας άνθρωπος από κάθε χώρα. Εσωτερικά ήμουν όπως είναι οι φώκιες στο τσίρκο, αλλά εξωτερικά προσπαθούσα να είμαι η Μιράντα».

Σε δεύτερο χρόνο η γνωστή art director, μοιράστηκε ένα απρόοπτο περιστατικό όταν ένας θαυμαστής του First Dates τη φώναζε από μακριά στην πρεμιέρα της ταινίας: «Εκεί που είμαι στο Λονδίνο με το κόκκινο φόρεμα και ρουφιέμαι και προσπαθώ να μην λιποθυμήσω γιατί δεν πίστευα ότι το ζούσα αυτό το πράγμα και να είμαι ψύχραιμη, ξαφνικά στα 50 μέτρα ακούγεται ένας να φωνάζει «Ζεν, Ζεν». Λέω, αποκλείεται. Φώναζε «Ζεν, Ζεν, First Dates». Έβαλα τα γέλια. Είναι αυτό που λες ότι είμαστε παντού».

Κλείνοντας, αποκάλυψε ότι ήδη εργάζεται πάνω στο πρότζεκτ του GNTM για τη νέα τηλεοπτική σεζόν: «Είμαι ήδη δύο μήνες που δουλεύω στο πρότζεκτ, γιατί κάνουμε και τον σχεδιασμό. Το μόνο που περιμένω και ανυπομονώ είναι το casting. Θα σας πω την αλήθεια έχουν ακουστεί πάρα πολλά ονόματα, αλλά δεν ξέρω τίποτα επίσημο. Εμένα αυτό που με ενδιαφέρει είναι να θέλει, να γουστάρει, να το ζήσει.. Είναι ένα δύσκολο ταξίδι και να περάσουμε καλά».

