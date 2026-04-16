Δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Buongiorno», παραχώρησε ο Λάκης Γαβαλάς με αφορμή τη βράβευσή του από το δήμο Κορυδαλλού ως επίσημο πολίτη.

Ο γνωστός σχεδιαστής μόδας, μίλησε στην κάμερα τις εκπομπής, αναφερόμενος στο νέο κύκλο του GNTM, στο συμβόλαιό του με το κανάλι και τις ενδεχόμενες αλλαγές που επρόκειτο να πραγματοποιηθούν στο πρότζεκτ.

Η Μπέττυ Μαγγίρα, λέγεται ότι θα συμμετάσχει στο νέο κύκλο του προγράμματος, ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστός ο ρόλος της.

Όσων αφορά το συμβόλαιό του με το Star, ο Λάκης Γαβαλάς ανέφερε: «Έχω υπογράψει 1+1 συμβόλαιο με το Star για το GNTM. Από τη στιγμή που ξαναγίνεται η εκπομπή, φυσικά και θα πρέπει να τιμήσω το συμβόλαιό μου».

Μάλιστα, όπως αποκάλυψε, τα γυρίσματα πιθανά να ξεκινήσουν στα μέσα Μαΐου: «Δεν ξέρω αν θα είναι η Μπέττυ Μαγγίρα, αλλά θα χαρώ πολύ αν είναι μαζί μας. Αρχές Μαΐου θα λείπω… Άρα, τα γυρίσματα του GNTM ξεκινούν στα μέσα Μαΐου».

Σε δεύτερο χρόνο, απάντησε στις φήμες που θέλουν τη Μπέττυ Μαγγίρα να αναλαμβάνει την παρουσίαση του πρότζεκτ: «Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου είναι παρουσιάστρια και θα είναι, απ’ ότι ξέρω. Επειδή την ξέρω την Μπέττυ, ποικιλοτρόπως, δεν νομίζω πως θα διεκδικούσε να κάνει κάτι που είναι δεδομένο… Έτσι και αλλιώς, φέτος θα αλλάξουν πολλά πράγματα, θα είναι πολύ διαφορετικό, οπότε δεν ξέρω αν κάποιος έχει έναν ρόλο πολύ πιο ιδιαίτερο από τον άλλο».

Στο τέλος, απάντησε στις ερωτήσεις σχετικά με το My Style Rocks, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Το My Style Rocks μου άφησε γεύση πατσά».

