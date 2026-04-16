Φήμες θέλουν την Δέσποινα Βανδή να παίρνει τη θέση της Άννας Βίσση στο Hotel Ermou. Η αντίδρασή της!

Ύστερα από την ολοκλήρωση της συνεργασίας της Άννας Βίσση με το Hotel Ermou, οι φήμες θέλουν τη Δέσποινα Βανδή να αναλαμβάνει δράση.

Συγκεκριμένα, η Άννα Βίσση, πριν από μερικές ημέρες ολοκλήρωσε τη 10ετή συνεργασία της με νυχτερινό κέντρο της Αθήνας, ετοιμάζοντας πλέον τα επόμενα επαγγελματικά της βήματα.

Παράλληλα, το όνομα της Δέσποινας Βανδή, έχει κερδίσει το ενδιαφέρον, ενώ λέγεται ότι εκείνη είναι που θα βρεθεί στη σκηνή του Hotel Ermou.

Το πρωί της Πέμπτης 16 Απριλίου, οι κάμερες των τηλεοπτικών εκπομπών, εντόπισαν τη Δέσποινα Βανδή στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, με τους δημοσιογράφους να ρωτούν το αν ισχύουν οι φήμες ή όχι.

Η ίδια, θέλησε να κρατήσει αποστάσεις, χωρίς να δώσει μία σαφή απάντηση: «Χρόνια πολλά με υγεία, να έχετε μόνο χαρές, αγάπη και καλές στιγμές. Συνεχίζουμε μέχρι τις 23 Μαΐου με τον Κωνσταντίνο (σ.σ Αργυρό) και οψόμεθα…».

