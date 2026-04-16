Τι θα δούμε στο αποψινό επεισόδιο στο «Σόι σου».
Η Λυδία παρατηρεί τη «ζουζουνελίστικη» ατμόσφαιρα μεταξύ Κωνσταντίνου και Αντωνίας και τη ζεστασιά μεταξύ Νάσου και Χαράς και νιώθει πως εκείνη κι ο Σάββας έχουν αποξενωθεί.
Ο Σάββας την βρίσκει υπερβολική, κάνοντας την ακόμα πιο έξαλλη!
Ο Νάσος βλέπει την κατάσταση και έχει μια ιδέα απλή, αλλά ίσως σωτήρια: να παίξουν όλοι μαζί ένα επιτραπέζιο για ζευγάρια, για να θυμηθούν ο Σάββας και η Λυδία πόσο ταιριάζουν! Το παιχνίδι ξεκινά…
Θα δώσει τη λύση το επιτραπέζιο ή τη χαριστική βολή; Και μήπως φανερώσει την κρίση ενός ακόμα ζευγαριού;
Μήπως τελικά η λύση είναι πιο απλή κι από ένα επιτραπέζιο;
{https://www.youtube.com/watch?v=7pMSshUSn2U}