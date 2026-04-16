Η σημερινή έναρξη του «Στούντιο 4» και η συζήτηση του Θανάση Αναγνωστόπουλου με το ChatGPT.

Μία αναπάντεχη έναρξη είχε σήμερα, Πέμπτη 16 Απριλίου, η εκπομπή «Στούντιο 4» της ΕΡΤ με τη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο.

Οι δύο παρουσιαστές καλωσόρισαν τους τηλεθεατές τους με χαμόγελο, ενώ αρχικά και οι δύο τους σχολίασαν το ντύσιμο της Νάνσυ Ζαμπέτογλου.

Η φούστα της, ήρθε στο επίκεντρο, ενώ όπως είπε η ίδια, από τη μέση και κάτω είναι σα να πηγαίνει σε βάφτιση.

Από την άλλη, ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος, θέλησε να μοιραστεί την συζήτηση που είχε σήμερα με το ChatGPT.

Όπως είπε, η μηχανή τεχνητής νοημοσύνης μπέρδεψε τη σημερινή ημέρα με τη Μεγάλη Πέμπτη και άρχισε να του παραθέτει τα ήθη και τα έθιμα των πιστών:

«Θέλω να πω μια ιστορία. Πάντα κοιτάω, ρωτάω το ChatGPT αν είναι κάποια παγκόσμια ημέρα σήμερα… Είναι όντως μία παγκόσμια ημέρα… Το θέμα δεν είναι αυτό. Μου λέει σήμερα το ChatGPT είναι Μεγάλη Πέμπτη, βάφουμε αυγά. Του λέω «καλέ ποια Μεγάλη Πέμπτη», σωστός μου λέει μετά. Μην εμπιστεύεστε ποτέ, να διπλοτσεκάρετε τα πάντα.. Εδώ ζητάτε ιατρικές συμβουλές από το ChatGPT, μην εμπιστεύεστε τίποτα από όλα αυτά», σχολίασε αρχικά ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος.

Από την άλλη πλευρά η Νάνσυ Ζαμπέτογλου πρόσθεσε: «Εγώ του γράφω κάτι: Σιγά την τεχνητή νοημοσύνη. Και τεχνητή νοημοσύνη είσαι εσύ! Εμένα άλλα μου είπαν για την τεχνητή νοημοσύνη!».

