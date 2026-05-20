Το σχόλιο του Λάκη Γαβαλά για τον Akyla.

Δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Buongiorno», παραχώρησε ο Λάκης Γαβαλάς και το σχετικό απόσπασμα προβλήθηκε το πρωί της Τετάρτης 20 Μαΐου.

Ο γνωστός σχεδιαστής μόδας, κατά τη διάρκεια της σύντομης συζήτησης, αναφέρθηκε στα γυρίσματα της νέας σεζόν του GNTM, ενώ τοποθετήθηκε και για τον τελικό της Eurovision 2026.

Σε ότι αφορά τα γυρίσματα για τη νέο σεζόν του ριάλιτι, ανέφερε: «Είμαι πάρα πολύ κουρασμένος, κάνουμε είκοσι ώρες γυρίσματα, σε έναν χώρο που είναι ναι μεν υπέροχος, βιομηχανικός, αλλά κάνει και λίγο κρύο. Πρέπει να είμαστε μέσα σε καραβάνες γιατί δεν έχουμε ακόμη δικά μας καμαρίνια».

Με την αφορμή, αναφέρθηκε στους συνεργάτες του λέγοντας χαρακτηριστικά: «Η νέα προσθήκη, η Μπέττυ Μαγγίρα , είναι καταπληκτική μας δίνει πολύ ωραία ζωή.

Η Ηλιάνα (σ.σ Παπαγεωργίου) είναι πιο όμορφη από ποτέ. Η Ζενεβιέβ (σ.σ Μαζαρί), είναι έτοιμη να βάλει διάφορα διαγωνίσματα. Και ο Άγγελος Μπράτης, είναι ο λόρδος, ο πράος του πάνελ».

Σε άλλο σημείο ωστόσο αναφέρθηκε και στον 710ό Διαγωνισμό Τραγουδιού, σημειώνοντας ότι αν και δεν το παρακολούθησε εκτίμησε το ταλέντου του 27χρονου Akyla: «Τώρα συνειδητοποίησα ότι πήραμε μία θέση που δεν ήταν καν στα προγνωστικά… Αλλά τι να σου πω! Έτσι είναι η ζωή. Το παιδί που λέγεται Akylas, έδειξε ένα πολύ ωραίο δείγμα ενός ιδιαίτερου, φοβερού καλλιτέχνη. Απ’ όσο άκουσα, όταν βγήκε σείστηκε ο τόπος… Δεν ξέρεις και τι συμφέρονται παίζονται!».