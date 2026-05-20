Η ανάρτηση του Φωκά Ευαγγελινού λίγες μέρες μετά από τον τελικό της Eurovision 2026.

Αυλαία έριξε το βράδυ του Σαββάτου 16 Μαΐου, η Eurovision 2026 με τον Akyla και την ελληνική αποστολή να κατακτά την δέκατη θέση στις τελικές βαθμολογίες.

Νικήτρια χώρα στέφθηκε για πρώτη φορά η Βουλγαρία, με την Dara, την εκπρόσωπό της να συγκεντρώνει 516 βαθμούς συνολικά, κερδίζοντας το ενδιαφέρον του κοινού και των επιτροπών.

Σε ό,τι αφορά την ελληνική αποστολή, ο εκπρόσωπος της χώρας, συμμετείχε με το τραγούδι Ferto και πολύ νωρίς κατέκτησε τον τίτλο του «φαβορί» μαζί με την Φινλανδία.

Στο πλευρό του Akyla στη Βιέννη, βρέθηκαν χορευτές και η Παρθένα Χοροζίδου, με τους οποίους δημιούργησαν έναν ολόκληρο κόσμο στο stage, με τον Φωκά Ευαγγελινό να υπογράφει την σκηνική παρουσία.

Ο χορογράφος, λίγες ημέρες μετά από τη λήξη του διαγωνισμού, το απόγευμα της Τετάρτης 20 Μαΐου, δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ορισμένα στιγμιότυπα από την ελληνική αποστολή, συνοδεύοντας την ανάρτησή του με ένα μακροσκελές κείμενο.

«Η φετινή διαδρομή της ελληνικής αποστολής ήταν ένα ταξίδι γεμάτο δημιουργία, συγκίνηση και αληθινή ενέργεια. Μαζί με τον @akylas__ και τους συνεργάτες μας παρουσιάσαμε ένα τραγούδι που αγαπήθηκε πολύ γιατί εκφράζει κάτι ουσιαστικό από την σημερινή γενιά - μια γενιά που εξελίσσεται, τολμά και αναζητά τον δικό της τρόπο να επικοινωνήσει με τον κόσμο.

Μέσα από αυτή τη συνεργασία ένιωσα ξανά τη δύναμη των νέων ανθρώπων, παιδιών που δημιουργούν με ελευθερία, προσωπικότητα και αλήθεια. Αυτό που κρατώ περισσότερο από την φετινή ελληνική συμμετοχή είναι το ήθος και ο χαρακτήρας της ομάδας που όχι μόνο στάθηκε με αξιοπρέπεια, σεβασμό και αφοσίωση μέχρι το τέλος αλλά επέδειξε ότι η ανθρωπιά, η αγάπη και η ποιότητα ψυχής έχουν πάντα την μεγαλύτερη αξία!

Είμαι ευγνώμων για το ταξίδι που ζήσαμε όλοι μαζί!!!!».