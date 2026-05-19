Ο Νίκος Μουρατίδης εξέφρασε την άποψή του σχετικά με την Eurovision και το τραγούδι του Akyla.

Δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα» παραχώρησε ο Νίκος Μουρατίδης, όπου μεταξύ άλλων εξέφρασε την άποψή του σχετικά με τη Eurovision, αλλά και τον Akyla, που εκπροσώπησε φέτος την Ελλάδα.

Απαντώντας αρχικά για το πώς του φάνηκε ο φετινός διαγωνισμός, δήλωσε: «Κάθε χρόνο και χειρότερη. Πολλή φασαρία, πολύ εφέ και εντυπωσιασμός, πολύ play back. Δεν είναι πια φεστιβάλ τραγουδιού».

Με αφορμή μάλιστα τη συζήτηση, σχολίασε και τη σκηνική παρουσία του Akyla, σημειώνοντας ότι υπήρχε πολλή πληροφορία πάνω στο stage: «Μέχρι και το δικό μας τραγούδι, που το λάτρευα, μόλις το είδα, «κόπηκα». Δηλαδή αν μου άρεσε 90% με το που το είδα εκεί, έπεσα στο 70%. Αντί να αφήσουν το παιδάκι, που είναι χαριτωμένος, επικοινωνιακός. Το βρήκα υπερφορτωμένο! Αυτό».

Και συμπλήρωσε: «Το τραγούδι έχει νοήματα, μιλάει για την απληστία, αυτό δεν βγήκε».

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην παρουσία της Antigoni και το τραγούδι Jalla, με το οποίο εκπροσώπησε την Κύπρο: «Δεν ενθουσιαστικά, ήταν σαν απομίμηση της Φουρέιρα».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://exchange.glomex.com/video/v-dimiq0h51vp5?integrationId=40599y14juihe6ly}

«Ο Γιώργος Καπουτζίδης και η Μαρία Κοζάκου ήταν εξαιρετικοί για μία ακόμη φορά. Να μην αλλάξουν ποτέ, μέχρι να σβήσει Eurovision…», ανέφερε μιλώντας για την δημοσιογράφο και τον ηθοποιό που βρέθηκαν για δέκατη χρονιά μαζί στο σχολιασμό της Eurovision.