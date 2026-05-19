Η Antigoni ήταν η εκπρόσωπος της Κύπρου για τη Eurovision 2026 και ερμήνευσε στη σκηνή το Jalla. Το βίντεο από το βράδυ του τελικού με τη διερμηνέα του BBC κάνει το γύρω του TikTok.

Η Antigoni, η εκπρόσωπος της Κύπρου για τη Eurovision 2026, ανέβηκε στη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή σκηνή ερμηνεύοντας το Jalla, ένα τραγούδι με έντονο ρυθμό και κυπριακή διάλεκτο που είχε κερδίσει το ενδιαφέρον του κόσμου.

Αν και η Κύπρος τερμάτισε 19η στις τελικές βαθμολογίες, με 75 πόντους, το τραγούδι της φαίνεται να ξεσήκωσε τόσο το κοινό όσο και τη διερμηνέα του BBC που μετέδιδε τον παλμό του τελικού στη νοηματική.

Η Κλαρκ Έντουαρτς, φάνηκε ιδιαίτερα ενθουσιασμένη με την παρουσία της Κύπριας στη σκηνή και με έντονες κινήσεις και χορευτική διάθεση μετέδωσε τον παλμό του Jalla.

Το σχετικό απόσπασμα τις τελευταίες ώρες κάνει τον γύρω του TikTok, ενώ προβλήθηκε και το πρωί της Τρίτης 19 Μαΐου μέσα από την εκπομπή «Happy Day».

Η διερμηνέας, φαίνεται να απολαμβάνει τη στιγμή ενώ δεν έχασε στιγμή το χαμόγελό της.