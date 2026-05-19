«Δεν είμαι ακόμα έτοιμος να αγωνιστώ», έγραψε ο Αλκαράθ στα social media.

Ο Κάρλος Αλκαράθ ανακοίνωσε ότι αναγκάστηκε να αποσυρθεί και από το Γουίμπλεντον, εξαιτίας του τραυματισμού στον καρπό που θα τον κρατήσει εκτός αγωνιστικής δράσης τουλάχιστον τρεις μήνες.

Ήδη ο 23χρονος, το Νο2 της παγκόσμιας κατάταξης του τένις, έχει αναγκαστεί να αποσυρθεί από το Ρολάν Γκαρός. Ο Ισπανός δεν έχει παίξει μετά την απόσυρσή του από τον δεύτερο γύρο του τουρνουά της Βαρκελώνης, τον προηγούμενο μήνα.

«Η αποκατάστασή μου πηγαίνει καλά και νιώθω πολύ καλύτερα, όμως δυστυχώς δεν είμαι ακόμα έτοιμος να αγωνιστώ», έγραψε σε ανάρτηση ο κάτοχος τεσσάρων τροπαίων σε Γκραν Σλαμ, μέσω της οποίας ανακοίνωσε ότι αποσύρεται από τα τουρνουά Queen’s και Γουίμπλεντον.

«Είναι δύο πραγματικά ιδιαίτερα τουρνουά για εμένα και θα μου λείψουν πολύ. Θα συνεχίσω να δουλεύω για να επιστρέψω το ταχύτερο δυνατόν», υποσχέθηκε μέσω των social media.

Ο Αλκαράθ κατέκτησε πέρυσι το Ρολάντ Γκαρός, επικρατώντας του Γιανίκ Σίνερ στον συγκλονιστικό τελικό. Ο Ισπανός έχει κατακτήσει δύο φορές το Γουίμπλεντον και πέρυσι έφτασε στον τελικό, αλλά εκεί νικητής ήταν ο Σίνερ. Χωρίς τον Αλκαράθ, ο Ιταλός είναι το φαβορί και των δύο τουρνουά.

