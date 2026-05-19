Ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου της ΚΝΕ για το φεστιβάλ που θα πραγματοποιηθεί στην Πανεπιστημιούπολη του Ζωγράφου.

Το Φεστιβάλ ΚΝΕ - «Οδηγητή» της Οργάνωσης Σπουδάζουσας Αθήνας της ΚΝΕ θα πραγματοποιηθεί κανονικά στις 6 Ιούνη στην Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, παρά την απαράδεκτη προσπάθεια απαγόρευσης από την κυβέρνηση της ΝΔ και τη διοίκηση του ΕΚΠΑ, που επικαλέστηκαν προσχηματικά «λόγους ασφάλειας και πολιτικής προστασίας». Η πραγματοποίηση του Φεστιβάλ της ΚΝΕ στην Πανεπιστημιούπολη είναι η έμπρακτη απάντηση στις αυταρχικές μεθοδεύσεις, είναι απαίτηση των ίδιων των φοιτητών και φοιτητριών, του λαού της ευρύτερης περιοχής.

Η κυβέρνηση της ΝΔ έχει τεράστιες ευθύνες! Αποκαλύπτεται ότι το αντιδραστικό νομικό πλαίσιο που έχει παραλάβει από τις προηγούμενες κυβερνήσεις -και το έχει ενισχύσει- δεν αφορά στην «ασφάλεια των φοιτητών» και τη δήθεν «ανομία στα ΑΕΙ», αλλά τη λογοκρισία, τον περιορισμό της πολιτικής και πολιτιστικής παρέμβασης, την παρεμπόδιση της δράσης της ΚΝΕ. Στο στόχαστρο είναι κάθε νέος και νέα που δε συμβιβάζεται με τα προβλήματα στις σπουδές του και διεκδικεί τα δικαιώματά του.

Τα προσχήματα της διοίκησης του ΕΚΠΑ είναι φαιδρά και γελοία! Η ασφάλεια των φοιτητών και η πολιτική προστασία δεν κινδυνεύουν από το Φεστιβάλ της ΚΝΕ, αλλά από τις επικίνδυνες και ασυντήρητες υποδομές, την έλλειψη μέτρων αντισεισμικής και αντιπυρικής προστασίας, την πολιτική του "πάμε κι όπου βγει" στις μεταφορές κ.λπ. Η ΚΝΕ δεν είναι «εξωπανεπιστημιακός φορέας», όπως προσχηματικά επικαλείται το Συμβούλιο Διοίκησης του ΕΚΠΑ, αλλά η πιο μαζική και δυναμική πολιτική οργάνωση νέων στο ΕΚΠΑ, με εκατοντάδες φοιτητές μέλη της, που οι συμφοιτητές και οι καθηγητές τους αναγνωρίζουν την επιστημονική, αγωνιστική και πολιτιστική τους δράση. Το ίδιο το Φεστιβάλ έχει αφήσει βαθύ το αποτύπωμά του στην Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, όπου ρίζωσε για μια ολόκληρη δεκαετία, από το 23ο Φεστιβάλ το 1997 έως και το 32ο το 2006. Στον ίδιο χώρο πραγματοποιήθηκε και μέσα στην περίοδο της πανδημίας, με το σύνθημα «Σοσιαλισμός, για να μπορούμε να "ανασαίνουμε", για να νικήσει η ζωή», ενώ κάθε χρόνο η Πανεπιστημιούπολη γεμίζει ξανά από τον παλμό των Φοιτητικών Φεστιβάλ της ΚΝΕ. Είναι ένας χώρος που έχει ζωντανέψει ξανά και ξανά από τα όνειρα, τα τραγούδια, τις αγωνίες και τις διεκδικήσεις χιλιάδων νέων, ένας χώρος που το Φεστιβάλ πάντα τον παραδίδει πιο όμορφο, πιο καθαρό και πιο ανθρώπινο απ’ ό,τι τον βρήκε.

Η προσπάθεια απαγόρευσης έχει ήδη συναντήσει μαζική καταδίκη και έχει ξεσηκώσει κύμα αντιδράσεων. Φοιτητικοί Σύλλογοι, μέλη ΔΕΠ, εργατικά σωματεία, καλλιτέχνες, άνθρωποι της Τέχνης, δημοσιογράφοι και εργαζόμενοι στα ΜΜΕ, οι δήμοι Καισαριανής και Ζωγράφου, απαιτούν να παρθεί τώρα πίσω η απαγόρευση και να πραγματοποιηθεί το Φεστιβάλ στην Πανεπιστημιούπολη, εκεί όπου έχει συνδεθεί ιστορικά με τις αγωνίες, τις διεκδικήσεις και τις αναζητήσεις χιλιάδων φοιτητών και νέων.

Για δεκαετίες το Φεστιβάλ ΚΝΕ-«Οδηγητή» αποτελεί σημείο συνάντησης της νεολαίας με την προοδευτική Τέχνη, τον πολιτισμό, τη γνώση και τον αγώνα. ‘Έχει φιλοξενήσει σπουδαίους καλλιτέχνες, έχει δώσει βήμα σε νέους δημιουργούς, έχει γεμίσει τους χώρους του με συζητήσεις, συναυλίες, θεατρικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, με τη συλλογική αναζήτηση μιας ζωής χωρίς εκμετάλλευση και πολέμους.

Αν νομίζουν ότι μπορούν να απαγορεύσουν το Φεστιβάλ της ΚΝΕ, είναι πολύ γελασμένοι. Άλλωστε, δεν είναι η πρώτη φορά που το Φεστιβάλ της ΚΝΕ βρίσκεται αντιμέτωπο με απαγορεύσεις και αυταρχικές μεθοδεύσεις. Το 1977 η τότε κυβέρνηση της ΝΔ επιχείρησε να εμποδίσει τη διεξαγωγή του 3ου Φεστιβάλ της ΚΝΕ στο Άλσος Περιστερίου, επιστρατεύοντας δικαστικές προσφυγές, σαθρά προσχήματα και διώξεις μελών της ΚΝΕ. Όμως, απέναντι στην καταστολή βρέθηκαν η αποφασιστικότητα της νεολαίας και η στήριξη του λαού της περιοχής. Εκεί που υπήρχε ένας εγκαταλελειμμένος σκουπιδότοπος, τα μέλη και οι φίλοι της ΚΝΕ, μαζί με κατοίκους του Περιστερίου, δούλεψαν ασταμάτητα και μετέτρεψαν τον χώρο σε πραγματικό άλσος, που παραδόθηκαν στον λαό της πόλης. Και τότε το μήνυμα ήταν ξεκάθαρο: «Το Φεστιβάλ θα γίνει στο Περιστέρι και θα γίνει γιατί είναι απαίτηση της νεολαίας και του λαού». Έτσι και έγινε.

Κι έτσι θα γίνει και τώρα! Στις 6 Ιούνη η Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου θα γεμίσει ξανά με χιλιάδες νέους και νέες. Με τραγούδια, συζητήσεις, εκθέσεις, αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες. Με τη δύναμη της συλλογικότητας, της αλληλεγγύης και της διεκδίκησης. Με το μήνυμα ότι απέναντι στον αυταρχισμό, την καταστολή και τη λογοκρισία, η νεολαία απαντά με οργάνωση, πολιτισμό και αγώνα. Το Φεστιβάλ ΚΝΕ - «Οδηγητή» θα γίνει — και θα είναι πιο μαζικό, πιο νεανικό, πιο δυνατό από ποτέ.