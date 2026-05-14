«Χιλιάδες φοιτητές έστειλαν μήνυμα περηφάνιας και αξιοπρέπειας», αναφέρει σε δήλωσή του ο Γραμματέας του ΚΣ της ΚΝΕ, Θοδωρής Κωτσαντής.

Ο Γραμματέας του ΚΣ της ΚΝΕ, Θοδωρής Κωτσαντής, μιλώντας χθες στη ΝΟΠΕ Αθήνας για την πρωτιά της Πανσπουδαστικής ΚΣ, στις φοιτητικές εκλογές για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά, τόνισε ότι «το σημερινό αποτέλεσμα είναι μια ανάσα και μια ελπίδα για τους χιλιάδες φοιτητές που αγωνίζονται για ένα αποκλειστικά δημόσιο και δωρεάν πανεπιστήμιο, για σύγχρονες σπουδές, πτυχία με αξία και δουλειά με δικαιώματα».

«Χιλιάδες φοιτητές έστειλαν μήνυμα περηφάνιας και αξιοπρέπειας, γυρίζοντας την πλάτη στις νοθείες και την εξαγορά, στην τρομοκρατία και τις απαγορεύσεις, στους μηχανισμούς που επιστράτευσε η κυβέρνηση για να καλλιεργήσει ένα κλίμα μη συμμετοχής στις εκλογές των φοιτητών για να απαξιώσει το ίδιο το μήνυμα της κάλπης. Δεν τους πέρασε και δεν πρόκειται να τους περάσει.

Ανέφερε ότι μέσα στα πανεπιστήμια της χώρας υπάρχει μια φωνή αμφισβήτησης», είπε και πρόσθεσε: «Υπάρχει μια φωνή που παλεύει για την ανατροπή του συστήματος της εκμετάλλευσης, της φτώχειας, των σκανδάλων, της αδικίας, της υποβάθμισης των σπουδών, της ανασφάλειας για το μέλλον. Αυτή η δύναμη είναι οι χιλιάδες φοιτητές που στήριξαν την ΠΚΣ σε όλη τη χώρα, αλλά και χιλιάδες ακόμα που μπορεί να μην έκαναν το βήμα, αλλά θα συναντηθούμε αύριο σίγουρα στους μεγάλους αγώνες για τις σπουδές και τη ζωή που έχουν ανάγκη».

Καταλήγοντας, επεσήμανε πως «η ΚΝΕ αναλαμβάνει μεγάλες ευθύνες για την αγωνιστική ανασυγκρότηση των φοιτητικών συλλόγων, για να πάρει σάρκα και οστά ένα φοιτητικό κίνημα που θα αμφισβητεί και θα συγκρούεται με την κυρίαρχη πολιτική που θα παλεύει για το πανεπιστήμιο των σύγχρονων αναγκών και την ανατροπή της εποχής μας».