Οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα σχετικά με τα αίτια του δυστυχήματος, με τις πρώτες εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για το ενδεχόμενο αυτοχειρίας.

Τραγική κατάληξη είχε το περιστατικό που σημειώθηκε στη δυτική προβλήτα του Ρίου στην Πάτρα, όταν ΙΧ αυτοκίνητο, κάτω από συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες, κατέληξε στη θάλασσα. Σύμφωνα με τo tempo24news.gr, στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής, του Λιμενικού Σώματος, της Αστυνομίας και του ΕΚΑΒ, ενώ δύτες πραγματοποίησαν επιχείρηση εντοπισμού του οχήματος, το οποίο είχε ήδη βυθιστεί.

Λίγο αργότερα, εντοπίστηκε μέσα στο αυτοκίνητο η σορός ενός άνδρα, ο οποίος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Μέχρι στιγμής δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία ταυτοποίησης. Οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα σχετικά με τα αίτια του δυστυχήματος, με τις πρώτες εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για το ενδεχόμενο αυτοχειρίας. Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.

Η ανακοίνωση του Λιμενικού

Ανασύρθηκε άνδρας χωρίς τις αισθήσεις τουτώση οχήματος σημειώθηκε στη θαλάσσια περιοχή της δυτικής προβλήτας του Ρίου, με αποτέλεσμα να σημάνει άμεση κινητοποίηση των αρχών. Σύμφωνα με πληροφορίες από το Λιμενικό Σώμα, ιδιώτης δύτης κατάφερε να εντοπίσει και να ανασύρει από το όχημα έναν άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον άνδρα και τον μετέφερε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ρίου για παροχή ιατρικής φροντίδας. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες το όχημα κατέληξε στη θάλασσα παραμένουν αδιευκρίνιστες και διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.