Σήμερα το απόγευμα μάλιστα, πλοία του στολίσκου δέχτηκαν σφαίρες από τα ισραηλινά πλοία» αναφέρει σε ανάρτησή του ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης.

Σφοδρή επίθεση στο Ισραήλ εξαπολύει με ανάρτησή του ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης, επισημαίνοντας μεταξύ άλλων πως «έχει φτάσει η στιγμή να συζητήσουμε σοβαρά σε αυτή την χώρα ότι πρέπει να διακοπεί επιτέλους κάθε σχέση -είτε οικονομική είτε στρατιωτική- με το κράτος του Ισραήλ».

«Την ίδια στιγμή που ο Άδωνις Γεωργιάδης δηλώνει ότι το Ισραήλ είναι «ένα θαύμα της ανθρωπότητας», με αφορμή τα 78 χρόνια από την ίδρυση του ισραηλινού κράτος, δυνάμεις του Ισραηλινού πολεμικού ναυτικού επιτίθενται σε πλοία του διεθνούς στόλου αλληλεγγύης που μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια στην Γάζα» αναφέρει σε ανάρτησή του ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης.

Προσθέτει πως «η επίθεση γίνεται σε διεθνή ύδατα, εντός της ζώνης έρευνας και διάσωσης της Κύπρου, όπως ακριβώς είχε γίνει λίγες βδομάδες πριν και στη ζώνη έρευνας και διάσωσης της Ελλάδας. Η ελληνική και η κυπριακή κυβέρνηση συστηματικά επιλέγουν να φέρονται ως οι πιο πιστοί σύμμαχοι του εγκληματία πολέμου Νετανιάχου και του καθεστώτος του» αναφέρει ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης.

Τονίζει ακόμα ότι «σήμερα το απόγευμα μάλιστα, πλοία του στολίσκου δέχτηκαν σφαίρες από τα ισραηλινά πλοία. Εκατοντάδες ακτιβιστές και ακτιβίστριες από όλο τον κόσμο, ανάμεσά τους 19 Έλληνες και Ελληνίδες, έχουν απαχθεί από τις ισραηλινές στρατιωτικές δυνάμεις και οδηγούνται στο Ισραήλ, καταπατώντας κάθε έννοια διεθνούς δικαίου και κάθε τύπο του Δικαίου της Θάλασσας. Πρέπει να απελευθερωθούν άμεσα και να επιστρέψουν ασφαλείς στις χώρες τους».

Ωστόσο ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης επισημαίνει πως «έχει φτάσει η στιγμή να συζητήσουμε σοβαρά σε αυτή την χώρα ότι πρέπει να διακοπεί επιτέλους κάθε σχέση -είτε οικονομική είτε στρατιωτική- με το κράτος του Ισραήλ. Ότι δεν θα έπρεπε να είναι ζήτημα αντιπαράθεσης μεταξύ Αριστεράς και Δεξιάς η καταδίκη μία γενοκτονίας, μίας σφαγής μικρών παιδιών και ενός κράτους-απαρτχάιντ. Ότι το Ισραήλ δεν μπορεί να συνεχίζει να συμπεριφέρεται λες και όλη η Μεσόγειος του ανήκει και να κάνει πειρατικά ρεσάλτα».

Καταλήγει στην ανάρτησή του λέγοντας πως «δεν θα σταματάμε να μιλάμε για την Παλαιστίνη, όσο κι αν εξοργίζει τους στρατούς των ακροδεξιών τρολς και μποτς.

Είναι στοιχειώδες ζήτημα ανθρωπιάς, είναι ο καθρέφτης της συλλογικής μας συνείδησης. Είναι το ηθικό μέτρο της εποχής μας».

