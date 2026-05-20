Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στην Αττική Οδό, στην περιοχή της Ανθούσας, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας 60χρονος οδηγός μοτοσικλέτας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το δυστύχημα σημειώθηκε περίπου 500 μέτρα πριν από τα διόδια, στο ύψος της εξόδου προς Ανθούσα. Ο οδηγός της μοτοσικλέτας φέρεται να προσέκρουσε αρχικά σε περιπολικό της Τροχαίας, το οποίο βρισκόταν στο σημείο για τη διενέργεια ελέγχων. Από τη σύγκρουση, η μηχανή εξετράπη της πορείας της, με αποτέλεσμα να καταλήξει στη συνέχεια πάνω σε φορτηγό που κινούνταν στο ίδιο σημείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιπολικό βρισκόταν στη ΛΕΑ στο μετρό της Ανθούσας στα διόδια, για να κάνει ελέγχους. Ο μοτοσικλετιστής πρώτα προσέκρουσε στον καθρέφτη του περιπολικού, στην συνέχεια έχασε τον έλεγχο, έπεσε σε ένα φορτηγό στα αριστερά. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα ο 60χρονος να χάσει ακαριαία τη ζωή του.

Η σύγκρουση αποδείχθηκε μοιραία για τον οδηγό της μοτοσικλέτας, ο οποίος υπέκυψε στα τραύματά του. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Τροχαίας και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ενώ η κυκλοφορία στην περιοχή διεκόπη προσωρινά, προκαλώντας σημαντική ταλαιπωρία στους οδηγούς. Oι αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη η αρχική σύγκρουση με το περιπολικό.

Στο «κόκκινο» η κίνηση στο σημείο

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αττικής Οδού λόγω του δυστυχήματος καταγράφονται καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα 25'-30' από κόμβο Παιανίας έως κόμβο Μαραθώνος.

