Η Ρόδος αποχαιρετά σήμερα τη μητέρα και την κόρη που έχασαν τη ζωή τους στο φρικτό τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στην περιοχή των Αφάντου, βυθίζοντας στο πένθος ολόκληρο το νησί.

Συγγενείς, φίλοι και κάτοικοι συνοδεύουν τις δύο γυναίκες στην τελευταία τους κατοικία, την ώρα που οι έρευνες για τα αίτια της τραγωδίας συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς.

Το δυστύχημα συνέβη στη συμβολή της Εθνικής Οδού Ρόδου – Λίνδου με δρόμο που οδηγεί προς την παραλία Αφάντου. Το αυτοκίνητο τύπου Peugeot, στο οποίο επέβαιναν η 57χρονη μητέρα και η 26χρονη κόρη της, συγκρούστηκε σφοδρά με BMW που οδηγούσε 44χρονος άνδρας. Η πρόσκρουση ήταν τόσο ισχυρή ώστε οι δύο γυναίκες ανασύρθηκαν νεκρές από τα συντρίμμια του οχήματος.

Τα ευρήματα της αυτοψίας

Οι αρχές εξετάζουν προσεκτικά όλα τα δεδομένα που θα βοηθήσουν στην ανασύνθεση των συνθηκών του δυστυχήματος. Στο μικροσκόπιο βρίσκονται η ταχύτητα των οχημάτων, η πορεία που ακολουθούσαν, αλλά και η λειτουργία των φωτεινών σηματοδοτών στο σημείο της σύγκρουσης.

Σύμφωνα με την έκθεση αυτοψίας, και όπως αναφέρει το site dimokratiki.gr, το BMW άφησε ίχνη πλάγιας ολίσθησης μήκους 52,5 μέτρων, στοιχείο που θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό για την πορεία της έρευνας. Παράλληλα, στο οδόστρωμα εντοπίστηκαν χαραγές από το Peugeot, καθώς και διασκορπισμένα θραύσματα από γυαλιά και πλαστικά μέρη των οχημάτων, γεγονός που αποτυπώνει τη σφοδρότητα της σύγκρουσης.

Οι τεχνικοί έλεγχοι έδειξαν πως και τα δύο οχήματα βρίσκονταν σε καλή κατάσταση πριν από το δυστύχημα. Το Peugeot διέθετε κανονικά δελτίο ΚΤΕΟ, ενώ το BMW, λόγω παλαιότητας, δεν είχε ακόμη υποχρέωση τεχνικού ελέγχου.

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται και στη λειτουργία των φωτεινών σηματοδοτών. Κατά την αυτοψία διαπιστώθηκε ότι ο σηματοδότης με το αριστερόστροφο βέλος παρουσίαζε πρόβλημα στην κόκκινη ένδειξη, ενώ οι υπόλοιπες λειτουργίες φαίνεται να ήταν ενεργές. Ωστόσο, παραμένει ασαφές αν η βλάβη υπήρχε πριν από τη σύγκρουση ή προκλήθηκε εξαιτίας αυτής.

Την ίδια ώρα, σε βάρος του 44χρονου οδηγού της BMW έχει ασκηθεί ποινική δίωξη από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου, ενώ η υπόθεση περνά πλέον στο στάδιο της ανάκρισης, με τις αρχές να συλλέγουν μαρτυρίες και βιντεοληπτικό υλικό προκειμένου να εξακριβωθούν πλήρως οι συνθήκες της τραγωδίας.