Βίντεο καταγράφει τη στιγμή που τα δύο οχήματα συγκρούονται και το ένα από αυτά γίνεται άμορφη μάζα.

Συγκλονίζει το βίντεο από τη στιγμή του τραγικού τροχαίου δυστυχήματος στη Ρόδο.

Στο βίντεο, το οποίο έχει ανεβάσει χρήστης στο facebook, φαίνεται η στιγμή που το αυτοκίνητο περνάει με μεγάλη ταχύτητα σε κεντρική διασταύρωση και στην κυριολεξία θερίζει το αμάξι στο οποίο επέβαιναν μάνα και κόρη, εκτινάσοντάς το μακριά.

{https://www.facebook.com/share/v/1CMLoDvRDb/}

Το δυστύχημα σημειώθηκε σε κεντρική διασταύρωση στα Αφάντου της Ρόδου. Το ένα όχημα επιχείρησε να στρίψει στο φανάρι, όταν συγκρούστηκε με το δεύτερο αυτοκίνητο.

Στο αυτοκίνητο επέβαιναν μητέρα και κόρη, οι οποίες εγκλωβίστηκαν μέσα στο όχημα όταν αυτό ανετράπη. Παρά τις προσπάθειες των διασωστών, οι δύο γυναίκες δεν κατάφεραν να κρατηθούν στη ζωή.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Στο δεύτερο αυτοκίνητο επέβαιναν τρία άτομα, πατέρας, μητέρα και γιος, οι οποίοι τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών.