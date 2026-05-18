Για την «άναρχη» χρήση ηλεκτρονικών πατινιών στην Αθήνα μίλησε ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας.

Για το ζήτημα των ηλεκτρικών πατινιών στην Αθήνα μίλησε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, ο οποίος ήταν καλεσμένος στην πρωινή εκπομπή «Αταίριαστοι» του ΣΚΑΪ, επισημαίνοντας ότι το βασικό πρόβλημα είναι η έλλειψη σαφούς θεσμικού πλαισίου και οι περιορισμένες αρμοδιότητες του Δήμου.

Όπως ανέφερε, στην πρωτεύουσα κυκλοφορούν σήμερα περίπου 5.000 ηλεκτρικά πατίνια από μεγάλες και μικρότερες εταιρείες, ενώ οι σχετικές άδειες έχουν δοθεί από το Υπουργείο και όχι από τον Δήμο Αθηναίων. Ο ίδιος υποστήριξε ότι ο Δήμος επιχείρησε να θεσπίσει αυστηρότερους κανόνες μέσω κανονιστικής ρύθμισης, ωστόσο αυτή απορρίφθηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση επειδή κρίθηκε υπερβολικά αυστηρή.

Ο κ. Δούκας σημείωσε ότι μέχρι σήμερα ο Δήμος δεν μπορούσε να παρέμβει άμεσα ούτε στις περιπτώσεις όπου πατίνια ήταν εγκαταλελειμμένα σε πεζοδρόμια ή δρόμους. Όπως εξήγησε, όταν ένα πατίνι βρίσκεται μόνο του σε κάποιο σημείο, ο Δήμος μπορεί μόνο να ειδοποιήσει την εταιρεία για την απομάκρυνσή του, ενώ απαιτούνται συγκεκριμένες διαδικασίες και χρονικά περιθώρια προκειμένου να προχωρήσει ο ίδιος σε περισυλλογή.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι οι εταιρείες διαθέτουν τεχνολογικά εργαλεία για τον περιορισμό της κυκλοφορίας των πατινιών, όπως ζώνες απαγόρευσης και όρια ταχύτητας, ωστόσο μέχρι σήμερα δεν υπήρχε η αντίστοιχη υποχρέωση εφαρμογής τους. Ο Δήμος, όπως είπε, είχε ζητήσει να απαγορευτεί η κυκλοφορία πατινιών σε κεντρικούς πεζόδρομους, όπως η Ερμού, αίτημα που επίσης δεν εγκρίθηκε.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων ανακοίνωσε ακόμη ότι προχωρά νέα ρύθμιση για την οργανωμένη στάθμευση των ηλεκτρικών πατινιών στην πόλη. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, από τα περίπου 5.000 πατίνια θα επιτρέπεται η στάθμευση μόνο σε 1.520 συγκεκριμένες θέσεις που θα οριοθετήσει ο Δήμος. Οι εταιρείες θα υποχρεούνται να χρησιμοποιούν αποκλειστικά τα σημεία αυτά, ενώ σε διαφορετική περίπτωση θα επιβάλλονται πρόστιμα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Όπως ανέφερε, η διαδικασία καθορισμού των θέσεων ολοκληρώθηκε έπειτα από πολύμηνη διαβούλευση με τις εταιρείες και αναμένεται να εφαρμοστεί το αμέσως επόμενο διάστημα, με στόχο να μπει τάξη στην κυκλοφορία και τη στάθμευση των ηλεκτρικών πατινιών στο κέντρο της Αθήνας.

Δείτε τι αποφασίστηκε για τα πατίνια ΕΔΩ και ΕΔΩ