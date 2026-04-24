Σε καθαρό δημοσιονομικό όφελος που υπερβαίνει τις 600 χιλιάδες ευρώ οδήγησαν οι συμψηφισμοί που πραγματοποιεί η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, από την έναρξη λειτουργίας της ΓΔΕΛΕΠ, την ώρα που οι πληρωμές των αγροτικών ενισχύσεων έχουν πλέον περάσει σε σταθερή ροή.

Η ΓΔΕΛΕΠ, δηλαδή η Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ελέγχων Πληρωμών, αποτελεί ειδική δομή της ΑΑΔΕ που έχει ως βασικό ρόλο την ηλεκτρονική διασταύρωση στοιχείων, τον έλεγχο δικαιούχων και την εκτέλεση συμψηφισμών μεταξύ οφειλών και απαιτήσεων προς το Δημόσιο, με στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας και της αποτελεσματικότητας στις πληρωμές.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, κατά το διάστημα από 1η Ιανουαρίου έως και 18 Απριλίου 2026, η ΑΑΔΕ κατέβαλε συνολικά 228,8 εκατ. ευρώ σε 148.389 μοναδικούς δικαιούχους. Μέσω της διαδικασίας συμψηφισμών, ανακτήθηκαν περίπου 1,2 εκατ. ευρώ από οφειλέτες, ενώ την ίδια στιγμή επιστράφηκαν περίπου 616 χιλιάδες ευρώ σε δικαιούχους. Το τελικό αποτέλεσμα αποτυπώνει θετικό ισοζύγιο για τα δημόσια ταμεία, χωρίς να προκύπτει πρόσθετο διοικητικό κόστος.

Η εξέλιξη των πληρωμών ανά μήνα δείχνει τη σταδιακή εξομάλυνση της διαδικασίας, μετά από εντατικούς ελέγχους. Τον Ιανουάριο καταβλήθηκαν 27,3 εκατ. ευρώ σε 17.612 δικαιούχους, ενώ τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο τα ποσά ήταν περιορισμένα, στα 2,9 εκατ. ευρώ και 2 εκατ. ευρώ αντίστοιχα, με μικρό αριθμό δικαιούχων. Η εικόνα άλλαξε θεαματικά τον Απρίλιο, όπου έως τις 18 του μήνα διατέθηκαν 226,2 εκατ. ευρώ σε 144.196 δικαιούχους, καλύπτοντας το 87,5% των συνολικών πληρωμών από την αρχή του έτους. Τον ίδιο μήνα πραγματοποιήθηκαν επίσης ανακτήσεις ύψους 1,2 εκατ. ευρώ και επιστροφές σχεδόν 500 χιλιάδων ευρώ, μέσω συμψηφισμών.

Παράλληλα, συνεχίζεται η εκκαθάριση εκκρεμοτήτων προηγούμενων ετών, καθώς έχουν ήδη ολοκληρωθεί πληρωμές για το 2016 και το 2017. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι πληρωμές για το 2026, ενώ συνεχίζονται και εκείνες που αφορούν το 2025.

Οι καταβολές περιλαμβάνουν τόσο ενισχύσεις βασικών καθεστώτων όσο και ειδικές κατηγορίες, όπως προγράμματα για γεωργικές πρακτικές, στήριξη νέων γεωργών και μέτρα κοινών οργανώσεων αγοράς.

Η ΑΑΔΕ επισημαίνει ότι συνεχίζει την αναβάθμιση των διαδικασιών πληρωμών, με στόχο τη διασφάλιση ότι κάθε ενίσχυση καταλήγει στους πραγματικούς δικαιούχους, ενισχύοντας παράλληλα τη διαφάνεια και την αποτελεσματικότητα στη διαχείριση δημόσιων πόρων.