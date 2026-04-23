Η εντυπωσιακή εμφάνιση της Ζενεβιέβ Μαζαρί στο κόκκινο χαλί και την πρεμιέρα του «The Devil Wears Prada 2».

Στην πρεμιέρα της ταινίας «The Devil Wears Prada 2» στο Λονδίνο παραβρέθηκε η Ζενεβιέβ Μαζαρί και μοιράστηκε την εμπειρία της με τους διαδικτυακούς της ακόλουθους.

Η εντυπωσιακή art director, περπάτησε στο κόκκινο χαλί, φορώντας ένα κατακόκκινο μακρύ φόρεμα με σκίσιμο που το συνόδευσε με χρυσά κοσμήματα και μαύρα γυαλιά ηλίου.

Στην ανάρτηση που έκανε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, μοιράστηκε ορισμένα στιγμιότυπα, ενώ στη λεζάντα της έγραψε χαρακτηριστικά: «Πάτησα στο κόκκινο χαλί για το The Devil Wears Prada και ειλικρινά... ακόμα επεξεργάζομαι τη μαγεία.

Τα φώτα, η ενέργεια, η μόδα - όλα τα ένιωθα βγαλμένα από ένα όνειρο. Η Μιράντα θα ενέκρινε... Ελπίζω».

{https://www.instagram.com/p/DXcR5g6DeYC/?img_index=1}