Συνεχίζεται η μετασεισμική δραστηριότητα στην Εύβοια.

Νέος σεισμός 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σημειώθηκε στις 05:13 στον θαλάσσιο χώρο 9 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά από την κοινότητα Προκόπι της Εύβοιας, ή περίπου 83 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πρωτεύουσας, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου της Αθήνας.

Η δόνηση ήρθε ως συνέχεια των σεισμών 5,2 και 4,8 Ρίχτερ που σημειώθηκαν την Κυριακή.

Νύχτα αγωνίας στην Εύβοια: Εκτός κατοικιών οι πληγέντες

Δύσκολη η χθεσινή νύχτα για τους κατοίκους της Βόρειας Εύβοιας και ιδιαίτερα για όσους διαμένουν στο Προκόπι, τη Δαφνούσσα και τις γύρω περιοχές, μετά τις συνεχόμενες σεισμικές δονήσεις που ακολούθησαν τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 5,2 Ρίχτερ, ο οποίος ταρακούνησε την περιοχή και έγινε αισθητός σε ολόκληρη την Εύβοια το μεσημέρι της Κυριακής 7 Ιουνίου.

Μετά την επίσκεψη του υπουργού Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελου Τουρνά στην πληγείσα περιοχή και τις συσκέψεις που πραγματοποιήθηκαν με τις τοπικές αρχές, αποφασίστηκε οι κάτοικοι των κατοικιών που έχουν υποστεί ζημιές να μην παραμείνουν απόψε στα σπίτια τους για λόγους ασφαλείας. Οι πληγέντες θα φιλοξενηθούν σε ξενώνες και άλλους κατάλληλους χώρους που έχουν διατεθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Ξενοδοχεία Εύβοιας

Την ίδια ώρα, οι αρχές απευθύνουν έκκληση στους πολίτες να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή, καθώς η μετασεισμική δραστηριότητα παραμένει έντονη και συνεχίζονται οι ισχυροί μετασεισμοί στην ευρύτερη περιοχή.

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Οι πολίτες που έχουν διαπιστώσει ζημιές στις κατοικίες ή τις περιουσίες τους θα μπορούν να προσέρχονται στα κατά τόπους δημοτικά καταστήματα προκειμένου να υποβάλουν δηλώσεις και να καταγράψουν τις ζημιές, ώστε να ξεκινήσουν οι προβλεπόμενες διαδικασίες ελέγχου και αποκατάστασης. Οι αρμόδιες υπηρεσίες παραμένουν σε αυξημένη ετοιμότητα, παρακολουθώντας στενά την εξέλιξη του φαινομένου.

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